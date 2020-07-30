Суркис - игрокам: Если не получится с Луческу, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас

30 июля киевское " Динамо " начало подготовку к новому сезону.

Вечером команда провела первую тренировку. Перед ее началом от лица всей команды ее капитан Сергей Сидорчук вручил Мирче Луческу клубную футболку с 75-м номером на спине.

Ну а нового главного тренера команде представил сам Игорь Суркис.

"Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго, - сказал Суркис.