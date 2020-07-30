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Суркис - игрокам: Если не получится с Луческу, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас

Премьер-лига
(3 голосов)

Мистер провел первую тренировку с командой

Суркис - игрокам: Если не получится с Луческу, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас
Новина українською

30 июля киевское "Динамо" начало подготовку к новому сезону.

Вечером команда провела первую тренировку. Перед ее началом от лица всей команды ее капитан Сергей Сидорчук вручил Мирче Луческу клубную футболку с 75-м номером на спине.

Ну а нового главного тренера команде представил сам Игорь Суркис.

"Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго, - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (36)
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Drovko (Lviv)
30.07.2020 в 23:45
А може сурка варто поміняти?
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+1
0
Damien (Kyiv)
30.07.2020 в 23:47
Ты даже можешь сам это легко сделать. Просто купи у него клуб
Ответить
0
-1
Vantala (Kharkiv)
31.07.2020 в 00:03
Он никогда не продаст, пока не вылетит из вышки или не обанкротит клуб.
0
0
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 23:00
Я сам с Луганска) и болею за украинский футбол(называйте меня, как хотите) но назначение Луческу-это плюс.
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+3
-2
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:09
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
Ответить
0
-2
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
0
-1
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:52
armik (Киев),ты ещё живой, козел???
Ответить
0
-4
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:45
Народ, минуте сколько хотите. Но от правды никуда не деться. Нету толковых кандидатов на финансирование клуба. Судьбы Днепра и Металлиста повторять не хочется.
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0
-4
aleks68
30.07.2020 в 22:57
не ной,тошнит уже.нет толковых кандидатов на финансирование?а кто их искал?братья суркисы сами вырыли себе яму и угодили в неё.жадность погубит этих фраеров.нечего н зеркало пенять если рыло в пуху.тут никакой луческу не поможет.
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+5
-1
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:40
Жадсон с "кричалкой" подъезжает!!!
Ответить
+2
-3
aleks68
30.07.2020 в 22:37
а не лучше сменить руководство клуба???
Ответить
+4
-2
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:41
А у тебя есть деньги содержание клуба или есть кандидаты на содержание клуба??? Легко умничать имеет 3 руб. В кармане и ничего не давая клубу сидя на диване
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+1
-7
aleks68
30.07.2020 в 22:48
смени пластинку чучело.сам то с дивана тоже тявкаешь?пусть унитазные короли немного раскошелятся.они много вложили в дЫнамо?и чего добились?опустили некогда великий клуб ниже плинтуса.а теперь решили что цыган-панацея от всего???флаг им в руки.
+4
-3
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 22:49
Кабы желающиз срули выпилили - Островского, Григоришина.
+2
0
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 22:51
Акромя того, под содержание клуба они за 1 грн получили несколько центэнерго, землю в центре Киева, у Ипподрома, на Нивках, в Конче-заспе и включают дурака, когда речь идет о возврате. Их серьезно за одно место еще никто не брал, руки не доходят.
+5
0
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:52
Тебе, дятлу, подойдёт разъяснение ниже... Хотя дятлы только как стучать башкой об стену, в твоём случае, ничего не умеют...
Ответить
0
-2
aleks68
30.07.2020 в 23:01
от дятла и слышу.двадцать лет шли "правильным"путём и вдруг осенило "динамовские"сердца не подходят?а кто вёл клуб этой дорогой?
+2
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 22:37
передостання фраза цього циніка викликає у мене ЗАКОНОМІРНЕ ПИТАННЯ: Якщо не вийде, то коли нам чекати відставки президента ДК...!??????????????
Ответить
+2
-1
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:38
Так выйди с Шепелевым и выиграй УПЛ!! Слабо???
Ответить
+1
-6
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:42
А у тебя есть деньги чтобы вывести этот клуб на новый уровень? Или денег и ума хватает только сидеть на диване умничать?
Ответить
0
-4
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:45
Ума,видать, у тебя хватает,..
0
-3
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:49
Ума хватает не советы раздавать на диване президентам клубов, потому что знаю что кроме как купить билет на футбол и купить футболку больше финансово ничем помочь клубу не смогу, а искренне надеется что новый тренер выведет клуб из этой ямы который находится. Я сам в шоке от этого назначение, Но вместе с этим понимаю что это лучше чем Михайличенки и Хацкевичи...
Ответить
+2
-1
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:56
Я не тебе писал,сори.
0
-2
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 23:03
А по делу ? Без обид .. Я тоже за Динамо на евроарене болею.,.
0
0
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:34
Вы же "перспективная молодежь",доказывайте....
Ответить
+2
-2
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:37
Если не подходите в Мариуполь или "будку" как писали все ранее!!!
Ответить
+1
-4
Unselfish (Белая Церковь )
31.07.2020 в 00:03
Я тоже болею за всех в еврокубках, за Шахтер чуть меньше, скорее из-за зависти Откровенно, надеялся, что Зоря станет второй, что бы до Суркиса дошло, что что-то надо координально менять. Хорошо, что Колос популярно разъяснил)))
0
0
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 22:33
Это называется-Мотивация!!!
Ответить
+3
-4
ffggpl (Харьков)
30.07.2020 в 23:18
Это называется опустил своих игроков ниже плинтуса.
Ответить
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 23:58
Он дал понять, что пора пахать, а не шары гонять и тренеров сливать. При Луческу так не получится...
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.07.2020 в 22:28
Молодец. Именно так их и надо мотивировать. Вывести из зоны комфорта для начала !!!
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+6
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.07.2020 в 23:54
Дожились вболівальники Динамо: зона комфорта - це боротьба за третє місце і величезна пропасть з Шахтарем ((((
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.07.2020 в 22:27
Ну мастерства это кривоногим не прибавит. А вот быстрее передвигаться на футбольном поле заставит.
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+3
-4
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 22:43
Ну не такие они и кривоногие. А вот что делать на поле они порой не знают. Надеюсь Луческу им объяснит.
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+6
0
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Serega1111 (Киев)
30.07.2020 в 22:25
Вот это правильно!
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+6
-1


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