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Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО
Мистер приступил к работе с командой
30 июля киевское "
Вечером команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.
Вашему вниманию фото и видео первой тренировки "Динамо" при Луческу.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.07.2020 в 23:47
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Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 23:54
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
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kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 23:12
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