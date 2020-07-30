  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Мистер приступил к работе с командой

Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО
Новина українською

30 июля киевское "Динамо" начало подготовку к новому сезону.

Вечером команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

Вашему вниманию фото и видео первой тренировки "Динамо" при Луческу.

Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 1Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 2Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 3Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 4Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 5Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 6Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 7Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 8Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 9Луческу провел первую тренировку в Динамо - ФОТО, ВИДЕО - изображение 10
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.07.2020 в 23:47
Здивувало два моменти: 1.Суркіс вважає Луческу потолком тренерів, кращого нема тіпа. Як не з ним, то всіх з пляжа.... 2.За стільки часу проживання в Донецьку Луческу міг би вивчити мову, я був впевнений чомусь, що він хоча б російською говорить. Ну і родзинка - це синулю працевлаштував за одно ))
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
30.07.2020 в 23:54
Русский он как минимум понимает хорошо, проблема в том, что у него при знании 6 языков чисто речевая проблема. И чтобы не казаться как минимум смешным и неуместным, общается на других языках в которых у него поставлена речь...
Ответить
0
0
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
30.07.2020 в 23:12
Я готов поспорить, что ВК ДК выиграет УПЛ? Следующий сезон¡?? Фанаты забемсся???
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...