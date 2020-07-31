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Стало известно, кто из игроков Динамо находится в лазарете

Премьер-лига
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И характер операции Вербича

Стало известно, кто из игроков Динамо находится в лазарете
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В первой тренировке киевского "Динамо" под руководством нового наставника Мирчи Луческу приняли участие 22 полевых игрока и 4 голкипера.

По отдельной программе занимался Никита Бурда. В лазарете команды Беньямин Вербич, который позавчера перенес операцию на паховых кольцах в Мюнхене.

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В первой тренировке участвовали три новичка относительно предыдущего сезона - вернувшиеся из аренды Ахмед Алибеков, Александр Тымчик и Богдан Леднев.

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В статье: Динамо (Киев) травмы травма Богдан Леднев Александр Тымчик Беньямин Вербич Ахмед Алибеков
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Источник:
Динамо

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