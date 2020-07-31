Рейтинг футбольных клубов Европы EuroClubIndex - позиции представителей Украины в еврокубках

EuroClubIndex обновил свой рейтинг с 728 клубов Европы. Есть в нем и представители УПЛ.

Так "Шахтер" попал в топ-20 рейтинга, клуб занял 18 позицию с 3245 баллами рядом с итальянскими "Аталантой", "Наполи" и "Интером".

Киевское "Динамо" оказалось на 67 месте с рейтингом 2586, вокруг киевлян чешская "Виктория" Пльзень и английский "Ньюкасл".

"Заря" занимает 131 позицию (2220 баллов), "Десна" - 234 (1798), "Колос" - 347 (1479 - с прогрессом в 8 позиций).

Во главе рейтинга "Бавария" (4233), "Ливерпуль" (4145), "Барселона" (4119), "Манчестер Сити" (4078) и "Реал" (3895).