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Рейтинг футбольных клубов Европы EuroClubIndex - позиции представителей Украины в еврокубках
В частности после плей-офф за Лигу Европы
EuroClubIndex обновил свой рейтинг с 728 клубов Европы. Есть в нем и представители УПЛ.
Так "Шахтер" попал в топ-20 рейтинга, клуб занял 18 позицию с 3245 баллами рядом с итальянскими "Аталантой", "Наполи" и "Интером".
Киевское "Динамо" оказалось на 67 месте с рейтингом 2586, вокруг киевлян чешская "Виктория" Пльзень и английский "Ньюкасл".
"Заря" занимает 131 позицию (2220 баллов), "Десна" - 234 (1798), "Колос" - 347 (1479 - с прогрессом в 8 позиций).
Во главе рейтинга "Бавария" (4233), "Ливерпуль" (4145), "Барселона" (4119), "Манчестер Сити" (4078) и "Реал" (3895).