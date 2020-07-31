Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия запланировала два спарринга с командами УПЛ
А коуч уже анализирует будущий календарь
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что после короткого отпуска его команда соберется уже 5 августа и начнет короткий учебно-тренировочный сбор перед началом нового чемпионата.
Уже, по словам тренера, запланировано два спарринга: на 9 августа с "Ворсклой" и 15 августа - с СК "Днепр-1".
Очень важно, чтобы мы были готовы максимально до второго тура, ведь после первого будет пауза в связи с матчами сборной Украины в Лиге Наций против Швейцарии и Испании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Олександрія
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
31.07.2020 в 08:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...