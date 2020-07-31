Александрия запланировала два спарринга с командами УПЛ

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что после короткого отпуска его команда соберется уже 5 августа и начнет короткий учебно-тренировочный сбор перед началом нового чемпионата.

Уже, по словам тренера, запланировано два спарринга: на 9 августа с "Ворсклой" и 15 августа - с СК "Днепр-1".

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