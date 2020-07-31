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Александрия запланировала два спарринга с командами УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

А коуч уже анализирует будущий календарь

Александрия запланировала два спарринга с командами УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что после короткого отпуска его команда соберется уже 5 августа и начнет короткий учебно-тренировочный сбор перед началом нового чемпионата.

Уже, по словам тренера, запланировано два спарринга: на 9 августа с "Ворсклой" и 15 августа - с СК "Днепр-1".

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Очень важно, чтобы мы были готовы максимально до второго тура, ведь после первого будет пауза в связи с матчами сборной Украины в Лиге Наций против Швейцарии и Испании.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ Лига Наций СК Днепр-1 Днепр-1 тренировочный сбор
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Источник:
Олександрія

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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
31.07.2020 в 08:52
В Болгарию не едут в этот? Мимо Лиги Европы так что будут дома тренироваться
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