Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1. Обзор матча, видео голов

Чрезвычайно насыщенным на борьбу и голевые моменты выдался матч 27 тура Первой лиги между командами, которые борются за выход в УПЛ.

Но если "Ингулец" был лидером соревнований, и только по итогам этого поединка опустился на второе место, то дела в "Оболонь-Бровар" несколько хуже.

Команду, которую возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Валерий Иващенко, от попадания в заветную тройку (столько команд пойдет на повышение в УПЛ), отделяет 6 очков за три тура до окончания чемпионата. При том "пивовары" идут на 7-м месте.

Первая лига, 27 тур

30.07.2020 19:00

Город Киев, "Оболонь-Арена", без зрителей

Судья в поле Виталий Романов, арбитр ВАС Евгений Арановский

Оболонь-Бровар - Ингулец 1:1 (1:0)

Голы: Батальский (45) - Загальский (88)