Игрок Динамо: В моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунн поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством Мирчи Луческу.

- Это было очень хорошая и в то же время нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически 2 часа. Но все прекрасно, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство.

- Вступительная речь главного тренера стала хорошей мотивацией?

- Еще как! Уверен, у всех ребят сейчас отличное настроение на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело - усердно работать и, думаю, через некоторое время наша команда покажет хороший прогресс.

- Какие первые впечатления у тебя сложились о новом наставнике?

- Пока рано говорить что-то конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он замечательный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы.

- Каким было твое мини-отпуск?

- Я был в Дании, в своем родном Орхусе, навещал родителей, сестру, друзей - всю семью. Я даже не думал об отдыхе где-то на курорте. Важно было перезагрузиться ментально, набраться новых сил и посетить близких.

- Кстати, какая у Дании ситуация с пандемией?

- В нашей стране все более-менее под контролем. В ближайшее время некоторые ограничения хотят ослабить.

- Уже в начале сезона "Динамо" предстоит матч за трофей. Отличная возможность начать воплощать задуманное с новым тренерским штабом?

- Конечно! К тому же, мы действующие обладатели Суперкубка и теперь должны защитить этот титул. В принципе, мы привыкли каждый год играть с "Шахтером" за трофей в самом начале сезона. Это неплохая мотивация подготовиться к первым играм лучше. Сейчас на это есть 20 - 25 дней, после которых мы должны будем показать, какого прогресса мы достигли за этот короткий срок. Это будет первой хорошей проверкой для нас.