Бразилец Шахтера дружит с Манором Соломоном и видит опасность в Вольфсбурге

Вингер "Шахтера" Тете рассказал о подготовке, двухнедельнуой паузе между официальными матчами, связе с Манором Соломоном и поделился мнением о "Вольфсбурге".

- Тете, что скажешь о последней проверке перед Лигой Европы, о матче с "Вересом"? Насколько готов "Шахтер"?

- Хорошая игра. Мы много работаем после завершения чемпионата, и я думаю, что команда подготовлена ​​к поединку с "Вольфсбургом". Еще есть несколько дней, чтобы еще лучше подойти к этой встрече. Надеюсь, мы будем находиться на высоком уровне.

- Насколько два спарринга помогли подготовиться во время двухнедельной паузы между официальными играми?

- Действительно помогли. Мы прилагаем немало усилий на тренировках, конкурируем, сражаемся на поле друг с другом, но игра против других команд, конечно, улучшает подготовку.

- Ваша с Соломоном связь является заметной почти в каждом матче: создаете моменты и голы. Хорошее понимание или так получается ситуативно?

- Нет, мы действительно немало общаемся. Манор - мой друг, поэтому некоторые вещи у нас отработано. Все получается. Знаю, когда он с мячом, всегда будет пытаться найти меня, а я в аналогичной ситуации - его. Хорошо, когда есть такая связь.

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- Неделя до матча с "Вольфсбургом". По твоему мнению, насколько он будет отличаться от того, который состоялся в марте?

- Впереди очень сложная игра. "Вольфсбург" также является очень прочным и компетентным. Первый матч в Германии дался нам очень непросто. В любом случае, как я и сказал, мы подготовлены и постараемся провести достойный поединок.

- Бундеслига завершилась раньше, соответственно и пауза в соперника значительно больше. На твой взгляд, это поможет им подготовиться или, наоборот, они выпали из игрового ритма?

- Футбол есть футбол. Может, это и преимущество для них, но мы ни в коем случае не должны об этом думать. А должны работать, сконцентрироваться только на своей команде и пройти в 1/4 финала.

- Есть ли соскучился по еврокубковыми эмоциями?

- Да, конечно. Мы стремимся играть против крепких команд. Еврокубковые матчи - это всегда нечто иное, нечто особенное, и мы всегда на них ждем.