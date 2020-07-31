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Игрок Колоса установил рекорд по количеству клубов чемпионата Украины, в которых успел поиграть

Премьер-лига
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Игрок Колоса установил рекорд по количеству клубов чемпионата Украины, в которых успел поиграть
Новина українською

Нападающий ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко стал первым игроком в истории чемпионатов Украины, защищавшим цвета уже 9-ти клубов.

Ранее Лысенко выступал за "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерлу", "Севастополь" и "Олимпик".

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В "Колосе" 32-летний игрок с 30 июля 2019 года.

В этом сезоне на счету №7 ковалевцев 28 матчей (из всех 32), 6 голов и 1 ассист.

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В статье: Владимир Лысенко Колос (Ковалевка) рекорд
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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chakvoron (Хоростків)
31.07.2020 в 12:52
І більшої половини цих клубів уже не існує))) Совпадєніє?)
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0
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Hugo64 (PARIS)
31.07.2020 в 12:28
это скорее всего антирекорд- видел в последней игре так ......... лучше б его не выпускали --хотя пас отдал неплох- а так постоянно притензии к молодым , кричит на них, а сам запорол пару убойных моментов и иногда мяч передерживает --игрок так себе-для ЕК нада куда болеее креативного --ПОСМОТРИМ что дальше
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0
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
31.07.2020 в 12:21
Он уже год как в Колосе и только сейчас очнулись что это рекорд.
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
31.07.2020 в 11:39
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+2
0
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 11:38
Еще он в Десне был. Правда в Первой лиге ...
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+1
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