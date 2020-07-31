Игрок Колоса установил рекорд по количеству клубов чемпионата Украины, в которых успел поиграть

это скорее всего антирекорд- видел в последней игре так ......... лучше б его не выпускали --хотя пас отдал неплох- а так постоянно притензии к молодым , кричит на них, а сам запорол пару убойных моментов и иногда мяч передерживает --игрок так себе-для ЕК нада куда болеее креативного --ПОСМОТРИМ что дальше