Премьер-лига
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Игрок Колоса установил рекорд по количеству клубов чемпионата Украины, в которых успел поиграть
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Нападающий ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко стал первым игроком в истории чемпионатов Украины, защищавшим цвета уже 9-ти клубов.
Ранее Лысенко выступал за "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Волынь", "Кривбасс", "Говерлу", "Севастополь" и "Олимпик".
В "Колосе" 32-летний игрок с 30 июля 2019 года.
В этом сезоне на счету №7 ковалевцев 28 матчей (из всех 32), 6 голов и 1 ассист.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (5)
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chakvoron (Хоростків)
31.07.2020 в 12:52
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Hugo64 (PARIS)
31.07.2020 в 12:28
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sawyer3273 (Тель-Авив)
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lui87ivanov (Запорожье)
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simargl (Чернигов)
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