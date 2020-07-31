Александрия провалилась после карантина. Что говорить об участниках плей-офф прошлого сезона УПЛ

Журналисты UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев завершают подведение итогов прошлого сезона в УПЛ. Сегодня поговорим о командах, которые позже остальных ушли в отпуск из-за участия в плей-офф за Лигу Европы.

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“Александрия” полностью провалилась после карантина

Достаточно непросто дать оценку прошедшему сезону в исполнении “горожан”. С одной стороны, команда Шарана достигла исторического успеха, сыграв в групповом этапе Лиги Европы. Выступили более чем достойно, даже несмотря на последнее место в квартете (вряд ли кто-то требовал от них выхода в плей-офф). А вот в регулярном чемпионате “Александрия” смотрелась хуже, по делу заняв пятое место, а после, будучи фаворитом, уступила “Мариуполю” в битве за еврокубки.

Тяжело назвать причину подобного падения в УПЛ. Казалось, что частая потеря очков настигнет команду в первой части сезона, но серьезный спад случился уже в 2020-м, а точнее - после карантинной паузы. Возможно, тренерский штаб допустил ошибку и команда была не готова к возобновлению. А может свою роль сыграла накопленная усталость и в один момент аккумуляторы у игроков просто сели, но пять поражений подряд, в том числе разгромы от “Динамо” и “Десны”, говорят сами за себя. В концовке дела пошли уже лучше, но после - невнятный матч с “Мариуполем”, результат которого никак не назвать удовлетворительным.

Судя по всему, несмотря на многие слухи ранее, Владимир Шаран свой пост сохранит и попытается снова вернуть “Александрию” на высокие места. Тяжесть еврокубков уже не будет мешать команде, а значит вся ударная мощь “горожан” будет пущена на матчи УПЛ. Безусловно, конкуренция будет серьезной, но у “Александрии” есть опыт завоевания бронзовых медалей, который им очень поможет в будущем сезоне.

Ключевой матч: выберем недавнюю встречу с “Мариуполем”, которую минимально проиграли. “Горожане” уже в начале июня потеряли шансы занять четвертое место и целенаправленно готовились к плей-офф. Но даже неплохая форма и присутствие на трибунах родных болельщиков не помешали им избежать обидного, но заслуженного поражения. Георгий Грошев

Мы хвалим "Колос" только за два матча в 2020-м

Команда Руслана Костышина влюбила в себя общественность буквально с первого же тура. Эмоциональная живая игра позволила ковалёвцам в двух стартовых турах набрать максимум очков и делить первую строчку с "Шахтёром" и "Динамо". Ну, а затем "бело-чёрные" чередовали хорошие отрезки с неудачными: четыре кряду матча без побед против семи очков в трёх играх; шесть подряд проигрышей с общей разницей мячей 1:17 против побед над "Десной" и "Днепром-1" в сумме 6:0 (хоть на этот раз не подряд).

Весной представитель Киевской области практически и вовсе не играл. Дважды в 2020-м обыграли "Александрию", когда сам соперник буквально дарил эти победы, а также выдали фантастический спурт из трёх побед на финише, который и подарил место в Лиге Европы.

Ставка Руслана Костышина на плей-офф сработала. Но этот успех - больше заслуга стратегии на первую половину 2020-го. Потому как по классу три других участника стыковых матчей "Колосу" однозначно не проигрывают и имели даже больше шансов на еврокубки.

Ключевой матч: безусловно, это финальная битва с "Мариуполем". "Колос" был свежее, поэтому "Колос" был лучшей командой на поле, поэтому именно "Колос" сыграет в следующем еврокубковом сезоне. Победа над "Динамо" в последнем туре регулярного чемпионата, безусловно, станет наиболее запоминающейся для ковалёвцев по прошествию какого-то времени, но в той встрече "бело-чёрные" с турнирной точки зрения для себя ничего не разыгрывали. Александр Рыженко

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"Днепр-1" не прыгнул выше головы

О днепрянах мы можем сказать всё противоположное того, что чуть выше было у "Колоса". Это на самом деле в чём-то команды-антиподы: разные характеры тренеров, разный эмоциональный фон в играх команд и разный подход к комплектации. В средней линии команды только Сергей Кравченко и Франциско ди Франко перешли рубеж в 25 лет, на вратарской позиции у обоих голкиперов за спиной не было серьёзного опыта игр на уровне УПЛ (Юрчук ещё в 2015-м выходил на поле в одном матче высшего украинского дивизиона).

Поэтому можно говорить, что опыта и стабильности команде Дмитрия Михайленко как раз не хватило. Если "Колос" проводил сезон сериями, то у СК выпадали отдельные матчи или даже фрагменты конкретных игр. Из последнего, конечно же, вспоминается победа над "Львовом" 3:2, когда пришлось отыгрывать два гола после проваленного дебюта. Или вот ещё пример: феноменальная победа над "Динамо", а через неделю - тотальный провал в поединке против "Шахтёра".

"Днепру-1" нечего гневить судьбу за пролёт мимо еврокубках. Если продолжить поступательное развитие, в следующем сезоне Лига Европы от команды никуда не уйдёт. К тому же, под такую задачу состав команды вновь усилится. Будет интересно посмотреть на имена новичков.

Ключевой матч: это всё же поражение "Колосу" в еврокубковом плей-офф. От днепрян ожидали большего, но свой потенциал они не смогли реализовать. Впрочем, возможно стоит вести речь и о закономерности результата, учитывая, что "Колос" в двух подряд матчах забивает СК по четыре гола. Александр Рыженко

За три года Бабич не смог ничего построить, и его уход - логичное решение

Уже официально - новый сезон ФК “Мариуполь” начнет с новым тренером. Доподлинно неизвестно, кто это будет, но чаще других упоминается фамилия Остапа Мироновича Маркевича. Не будем сейчас рассуждать, что именно привнесет нового сын известного специалиста, а подведем некие итоги трехлетней каденции Александра Бабича.

Три сезона - достаточно весомый срок. За это время можно внедрить свой стиль, построить команду, показать, за счет чего тренер планирует добиваться результата. Было ли что-то подобное у “Мариуполя”? В очень редких случаях, которые можно назвать исключением. Многие возразят, что у “приазовцев” очень много арендованных футболистов и в таких условиях непросто строить команду в долгосрочной перспективе. А кто сказал, что будет легко? Давайте вспомним пример “Зари”, у которой также всегда было количество игроков других команд (сначала “Шахтера”, а после “Динамо”). Они тоже теряли ключевых исполнителей, но это им не мешало бороться в чемпионате, а параллельно неплохо выступать в еврокубках.

Конкретно прошедший сезон у “Мариуполя” получился на троечку. Они до последнего боролись за место в элитной шестерке, но после немного потеряли в мотивации и стали готовиться к плей-оффу. Из плюсов, можно вспомнить недавний матч против “Александрии”, а также выход в полуфинал кубка Украины. С другой стороны, могли замахнуться и на попадание в решающую игру, ведь “Ворскла” не была в ранге фаворита. Да и если брать в целом, не выглядела команда готовой к выступлениям в Лиге Европы. Возможно, в следующем сезоне, уже с новым тренерским штабом, это изменится.

Ключевой матч: вспоминаются две встречи. Первая - поражение “Днепру-1” 0:3, после которого команда Бабича потеряла шанс попасть в верхнюю шестерку. Поединок запомнился интересным и неоднозначным судейством, благодаря которому “приазовцы” лишились трех игроков. Вторая - проигранная битва “Колосу”. Четыре подряд выездных матча не могли не сказаться и “Мариуполь” смотрелся обессиленным. Однако от этого победа команды Костышина менее заслуженной не становится. Георгий Грошев

Использованы фото Александра Приходько/UA-Футбол, ФК "Александрия" и СК "Днепр-1"