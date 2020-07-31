Сергей Ребров побывал на базе киевского Динамо

Нехрен ему там делать вообще!Его срули приглашали? Приглашали!Будулаю приятно, что он шастает по базе?У молодежи нет телефонов, что бы назначить встречу где нибудь в кафе?В этом весь ребров. Мерзавец и дерьмо!