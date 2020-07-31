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Сергей Ребров побывал на базе киевского Динамо

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(1 голосов)

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Сергей Ребров побывал на базе киевского Динамо
Новина українською

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров побывал на базе "Динамо" в Конча-Заспе, сообщает Футбол News.

От каких-либо комментариев он отказался.

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Однако стало известно, что тренер смотрел за кем-то из юношеской команды "Динамо".

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол Туці

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Комментарии (5)
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kuandrew (Львов)
31.07.2020 в 13:14
Адміни, чому ви не забаните цього неадеквата??zago56
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+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 12:44
а чому він (Ребров) не поділився з форумчанамами Ua-football, що він там (на базі) побачив...!?
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+1
-1
avatar
armik (Киев)
31.07.2020 в 12:30
Любимое занятие Реброва - подсижывать живого тренера. Просто так придти он не может, ему хочется стимулировать нервную систему только что назначенного тренера и нашёптывать на ухо игрокам что нибудь ободряющее.
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+1
-7
alktus (Хмельницкий)
31.07.2020 в 12:32
Статью пробовал прочитать? Он с кем то из молодёжки общался.
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+6
0
avatar
armik (Киев)
31.07.2020 в 12:44
Нехрен ему там делать вообще!Его срули приглашали? Приглашали!Будулаю приятно, что он шастает по базе?У молодежи нет телефонов, что бы назначить встречу где нибудь в кафе?В этом весь ребров. Мерзавец и дерьмо!
0
-4


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