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Сергей Ребров побывал на базе киевского Динамо
В гости к Луческу или Суркису?
Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров побывал на базе "Динамо" в Конча-Заспе, сообщает Футбол News.
От каких-либо комментариев он отказался.
Однако стало известно, что тренер смотрел за кем-то из юношеской команды "Динамо".
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Источник:Футбол Туці
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Комментарии (5)
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kuandrew (Львов)
31.07.2020 в 13:14
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+2
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 12:44
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-1
armik (Киев)
31.07.2020 в 12:30
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+1
-7
alktus (Хмельницкий)
31.07.2020 в 12:32
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+6
0
armik (Киев)
31.07.2020 в 12:44
0
-4
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