Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Недооценка соперника. Шаран назвал наиболее болезненное поражение Александрии
Совсем недавно
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран называет наиболее болезненным для команды поражение в серии плей-офф от "Мариуполя" в домашних стенах.
Это поражение, по словам тренера, кажется ему недостаточно логичным потому, что команда к тому времени уже выбрались из психологической ямы.
И физические кондиции были значительно лучше. И все же нам не хватило в первую очередь мастерства, чтобы преодолеть азовцев.
Вроде и состав был оптимальным, и болельщики на трибунах нас поддерживали, но против хорошо сыгранной мариупольской команды мы действовали несколько инертно.
Возможно дал о себе знать тот факт, что большинство специалистов и журналистов пальму первенства отдавали именно нашей команде. И этот факт в определенной степени психологически воздействовал на наших ребят. Таким образом футболисты где-то недооценили нашего соперника.