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Недооценка соперника. Шаран назвал наиболее болезненное поражение Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем недавно

Недооценка соперника. Шаран назвал наиболее болезненное поражение Александрии
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран называет наиболее болезненным для команды поражение в серии плей-офф от "Мариуполя" в домашних стенах.

Это поражение, по словам тренера, кажется ему недостаточно логичным потому, что команда к тому времени уже выбрались из психологической ямы.

И физические кондиции были значительно лучше. И все же нам не хватило в первую очередь мастерства, чтобы преодолеть азовцев.

Вроде и состав был оптимальным, и болельщики на трибунах нас поддерживали, но против хорошо сыгранной мариупольской команды мы действовали несколько инертно.

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Возможно дал о себе знать тот факт, что большинство специалистов и журналистов пальму первенства отдавали именно нашей команде. И этот факт в определенной степени психологически воздействовал на наших ребят. Таким образом футболисты где-то недооценили нашего соперника.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Шаран ФК Александрия Лигоевропейский плей-офф
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Источник:
Олександрія

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