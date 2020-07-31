Недооценка соперника. Шаран назвал наиболее болезненное поражение Александрии

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран называет наиболее болезненным для команды поражение в серии плей-офф от "Мариуполя" в домашних стенах.

Это поражение, по словам тренера, кажется ему недостаточно логичным потому, что команда к тому времени уже выбрались из психологической ямы.

И физические кондиции были значительно лучше. И все же нам не хватило в первую очередь мастерства, чтобы преодолеть азовцев.

Вроде и состав был оптимальным, и болельщики на трибунах нас поддерживали, но против хорошо сыгранной мариупольской команды мы действовали несколько инертно.