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Колос попрощался с Оболонь-Ареной

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращаются домой

Колос попрощался с Оболонь-Ареной
Новина українською

Ковалевский "Колос" после завершения сезона выразил благодарность за гостеприимство руководству и работникам стадиона.

В клубе вспомнили исторический первый в УПЛ домашний матч на "Оболонь-Арене "в 1 туре Лиги против "Мариуполя" 30 июля 2019 года.

Тогда уютный стадион на Северной улице Киева стал удачлив для ковалевцев - наша команда одержала историческую, первую победу в УПЛ, переиграли азовцев 2:1. А автором первого гола на "Оболонь-Арене" стал Евгений Смирный.

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В течение этого сезона бело-зеленый стадиончик был домашней ареной "Колоса", и мы всегда чувствовали внимание и заботу всех работников "Оболонь-Арены", чтобы наша команда чувствовала себя в УПЛ лучше.

Хотим поблагодарить всех сотрудников "Оболони" и лично работников "Оболонь-Арены" за плодотворное сотрудничество - ваш вклад в невероятный сезон "Колоса" огромен.

Напомним, что "Колос" построил собственный стадион в родном селе Ковалевка Киевской области. Новый сезон команда Руслана Костышина должна начать уже на нем.

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В статье: Киев. Стадион "Оболонь-Арена" Киев УПЛ Оболонь-Арена Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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