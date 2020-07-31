Колос попрощался с Оболонь-Ареной

Ковалевский "Колос" после завершения сезона выразил благодарность за гостеприимство руководству и работникам стадиона.

В клубе вспомнили исторический первый в УПЛ домашний матч на "Оболонь-Арене "в 1 туре Лиги против "Мариуполя" 30 июля 2019 года.

Тогда уютный стадион на Северной улице Киева стал удачлив для ковалевцев - наша команда одержала историческую, первую победу в УПЛ, переиграли азовцев 2:1. А автором первого гола на "Оболонь-Арене" стал Евгений Смирный.

В течение этого сезона бело-зеленый стадиончик был домашней ареной "Колоса", и мы всегда чувствовали внимание и заботу всех работников "Оболонь-Арены", чтобы наша команда чувствовала себя в УПЛ лучше. Хотим поблагодарить всех сотрудников "Оболони" и лично работников "Оболонь-Арены" за плодотворное сотрудничество - ваш вклад в невероятный сезон "Колоса" огромен.

Напомним, что "Колос" построил собственный стадион в родном селе Ковалевка Киевской области. Новый сезон команда Руслана Костышина должна начать уже на нем.