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Вторая лига. Смалийчук сообщил о планах Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Выйти в УПЛ за 2 года

Вторая лига. Смалийчук сообщил о планах Карпат
Новина українською

На встрече с родителями учеников академии "Карпат" совладелец клуба Олег Смалийчук сообщил о планах на будущее после снятия главной команды из УПЛ.

"Зелено-белые" собираются на следующий сезон заявиться во Вторую лигу, тренировать команду будет Роман Гнатив, сообщает SportArena.

По планам, через два сезона "Карпаты" должны вернуться в УПЛ.

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Телеграмм канал болельщиков "Карпат" замечает, что клуб будет базироваться во Львове, юридически не будет принадлежать ни Коломойскому, ни Диминскому.

Смалийчук хочет, чтобы президента в "Карпатах" выбирал совет директоров. Он готов податью свою кандидатур на 5-летний срок.

Также совладелец "Карпат" пообещал, что в составе клуба останется и академия.

Напомним, что после двух неявок на матчи "Карпаты" были сняты с чемпионата в УПЛ.

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В статье: Вторая лига УПЛ Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
sportarena

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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
31.07.2020 в 13:57
щоб заявитися,треба 5 млн євро боргів заплатити,а то розігнався,за 2 роки в упл,а за 3- у відкритий космос ?,фантазер
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alex.belogubko (одесса)
31.07.2020 в 13:51
какая 2 лига в аматоры--всё начинать с 0
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