Вторая лига. Смалийчук сообщил о планах Карпат

На встрече с родителями учеников академии "Карпат" совладелец клуба Олег Смалийчук сообщил о планах на будущее после снятия главной команды из УПЛ.

"Зелено-белые" собираются на следующий сезон заявиться во Вторую лигу, тренировать команду будет Роман Гнатив, сообщает SportArena.

По планам, через два сезона "Карпаты" должны вернуться в УПЛ.

Телеграмм канал болельщиков "Карпат" замечает, что клуб будет базироваться во Львове, юридически не будет принадлежать ни Коломойскому, ни Диминскому.

Смалийчук хочет, чтобы президента в "Карпатах" выбирал совет директоров. Он готов податью свою кандидатур на 5-летний срок.

Также совладелец "Карпат" пообещал, что в составе клуба останется и академия.

Напомним, что после двух неявок на матчи "Карпаты" были сняты с чемпионата в УПЛ.