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Динамовцам устроят медосмотр и новую тренировку

Премьер-лига
(1 голосов)

Вечером

Динамовцам устроят медосмотр и новую тренировку
Новина українською

В пятницу день для некоторых динамовцев начался с комплексного предсезонного медобследования.

Вчера в клинике уже побывала часть игроков первой команды. Сегодня же подобная процедура ожидала вторую группу футболистов, среди которых Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Артем Шабанов, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Назарий Русин, Томаш Кендзера, Карлос де Пена, Миккель Дуелунд, Момо Кадири, Бенито, Ибрагим Каргбо, Фран Соль.

Как и днем ​​ранее, вечером динамовцы соберутся на клубной базе и проведут вторую тренировку.

Она будет носить втягивающий характер с определенным количеством беговой работы, необходимой для набора игроками формы.
На подготовку к старту нового сезона у команды есть три недели.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) тренировка Илья Забарный
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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DynamoKiyv (Київ)
31.07.2020 в 16:23
Только ДК каждую тренировку, каждое слово, каждое действие так освещают и анализируют...
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aleksey-se (Красноармейск)
31.07.2020 в 15:00
Такой громкий заголовок! Типа с первой тренировки ничего не поняли
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