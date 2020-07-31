Динамовцам устроят медосмотр и новую тренировку

В пятницу день для некоторых динамовцев начался с комплексного предсезонного медобследования.

Вчера в клинике уже побывала часть игроков первой команды. Сегодня же подобная процедура ожидала вторую группу футболистов, среди которых Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Артем Шабанов, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Назарий Русин, Томаш Кендзера, Карлос де Пена, Миккель Дуелунд, Момо Кадири, Бенито, Ибрагим Каргбо, Фран Соль.

Как и днем ​​ранее, вечером динамовцы соберутся на клубной базе и проведут вторую тренировку.

Она будет носить втягивающий характер с определенным количеством беговой работы, необходимой для набора игроками формы.

На подготовку к старту нового сезона у команды есть три недели.