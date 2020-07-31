Село и еврокубки: к сожалению, аграрный футбол ничего не меняет для УПЛ

"Колос" Ковалевка был основан в 2012 году, когда в Украине был настоящий футбольный бум. Домашнее Евро, "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов, мощные "Днепр" и "Металлист", да и за "Динамо" тогда играли не Кадири с Каргбо. Понадобились одна революция, одна война и один обвал экономики, чтобы все это нивелировать.

Так обычно бывает: успех одного - это капитуляция другого. В данном случае платой за стремительный взлет "Колоса" и других "сельских" клубов стал крах старого, довоенного украинского футбола и его символов - "Металлиста", "Днепра", донецкого "Металлурга", "Карпат". Без этого никакой Ковалевки в Лиге Европы быть не могло.

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Директор давно ликвидированного донецкого "Металлурга" Вардан Исраелян в 2013 году признавался, что бюджет его клуба - 30 млн долларов в год. Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский за два года до того называл цифру 35 млн. Даже середняки "Карпаты" и "Арсенал" тратили по 15-18 млн.

"Колос" празднует выход в УПЛ

Сегодня цифры совершенно другие. Например, директор "Александрии" Дмитрий Китаев полтора года назад говорил о 5 млн. Те же 4-5 млн фигурировали в инсайдах о "Днепре-1". И это, на секунду, клубы, где практически весь стартовый состав - опытные, хорошо знакомые каждому исполнители. Если же речь про "Колос", который провел лишь косметические изменения после выхода в УПЛ, то там суммы еще меньше.

Собственно, поэтому и удивляют жалобы некоторых болельщиков, типа, вот раньше был футбол, а сейчас - пародия. Конечно, ребята. Попробуйте врезать свой бюджет в 6-7 раз - и сами не заметите, как жареный картофель заменит вам суши, а компот - дорогой коктейль.

Да-да, нынешний украинский футбол - это не про суши, а именно о компот с картофелем. И это совсем не проблема. Она есть, но зарыта в другом - трендах. Футбол, к сожалению, и далее рассматривается как забава, игрушка богатых людей, которой они могут похвастаться в бане друг перед другом. О бизнесе и зарабатывании денег речь вообще не идет - ни в городах, ни в селах. Максимум, о них вспоминают в контексте выхода в еврокубки. Остальные аспекты заработка вообще не рассматриваются.

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Начиная с 2014 года, "Александрия" заработала на продаже футболистов "аж" 850,000 евро. И это при годовом бюджете около 5 млн в год. "Днепр-1" в своей недолгой истории продал лишь одного игрока - Супрягу в киевское "Динамо" за 6,5 млн. Хотя и там могут быть нюансы с оплатой - все-таки, владельцы не чужие друг другу люди.

"Черноморцу", который после Майдана пережил крутое пике и сейчас прозябает в Первой лиге, за шесть лет удалось продать исполнителей на "гигантскую" сумму 300,000 евро.

Если не принимать во внимание "Шахтера", который давно работает по западным, а не постсоветским лекалам, то в УПЛ только "Заря" и "Карпаты" научились раскручивать и продавать своих лидеров, да и то львовян это не спасло - старые долги все-таки перевесили. А вот "аграрные" клубы и не подумали ухватиться за эту спасительную соломинку в отечественных реалиях, а продолжают работать в традициях конца нулевых. "Колос", например, по данным Transfermarkt, за всю свою историю продал игроков только на 100 000 евро. В "Ингульца" и "Миная", которые прямо сейчас рвутся в элиту, в графе заработанные деньги на трансферах одни нули.

ФК "Минай"

А если не на игроках зарабатывать, то на чем? На серьезные суммы от ТВ-трансляторов надеяться не стоит - они в Украине сами дотационные и зависят от капризов олигархов. На билетах тоже много не заработаешь - на финал плей-офф за место в ЛЕ "Колос" - "Мариуполь" пускали за одну гривну, и то на НСК пришло едва тысяч пять зрителей.

Остается еще продажа атрибутики и другие маркетинговые вещи. Теоретически они могут что-то давать, но для начала неплохо было бы отказаться от сотрудничества с брендами, чьи футболки стоят по 1,5-2 тысячи гривен. Ну дороговато это для среднестатистического парня с Коваливки, неужели неясно? Впрочем, кажется, это тоже владельцев абсолютно беспокоит.

А, ну и еще еврокубки, о которых у нас так часто любят говорить. Так вот в прошлом сезоне "Александрия" заработала в групповом раунде ЛЕ 4 млн евро. "Заря", которая прошла два раунда квалификации - 800,000. "Мариуполь", вылетевший почти сразу, 280,000. Капля в море.

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Сегодня провинциальные богачи строят или реконструируют стадионы за свой счет; они рвутся в УПЛ так, что горят новостные ленты всех сайтов; они раздают интервью, бьют судей и обвиняют друг друга. И хотя это все подается под соусом "шоу", энтузиазма оно не добавляет.

Украинскому футболу нужно идейное обновление, а здесь ничего нового нету. Лет десять назад точно так же бросались деньгами и словами индустриальные магнаты, только тогда суммы были в разы выше. И где они сейчас? Кто-то лишился своих игрушек и слышать больше не хочет о футболе; другие "кинули" игроков и тренеров на деньги, изменили эмблему и немного название, чтобы вернуться. Теперь они скромнее - выбрасывают не 20-30, а 4-5 млн в год. Но суть неизменна - они и дальше их "выбрасывают".

Олег Собуцкий - владелец "Агробизнеса"

А там, где нет заработка, где отсутствует бизнес как таковой, и речь не может идти про долговечность. Игрушки живут только до тех пор, пока это интересно их хозяину. Как только он попадет в затруднительное положение - пиши пропало. Ранее в Украине клубы закрывались, когда владелец терял доступ к власти. Теперь все станет еще проще - достаточно обвала цен на кукурузу, сою или подсолнечник.

Что бы там ни говорили пропагандисты, а Украина пока и близко не Европа, в том числе и в футбольном смысле. "Ньюкасл" точно не исчезнет, ​​когда из клуба наконец уйдет Майк Эшли. "Валенсия" даже выигрывает, когда избавится Питера Лима. Да и "Ренн" найдет нового инвестора на место семьи Пино. А что будет с нашими "Агробизнесом", "Колосом" и "Ингульцом", если однажды владелец по тем или иным причинам перестанет давать деньги?

Ответ не поверхности - то же, что раньше было с "Кривбассом", "Металлургами" или "Металлистом". Команда разбежится, ультрасы проведут несколько акций протеста, возможно потом даже учредят некий "Ингулец-2020", будет бегать в чемпионате района - и на этом все. Украинский футбол не изменился - скорректировались только суммы и источники финансирования. В конце концов, это было ожидаемо - по статистике, аграрный сектор сегодня дает около 40% всей валютной выручки в стране.

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При такой конъюнктуре сельские клубы будут и дальше рваться наверх - и через несколько лет мы получим УПЛ без Львова, Харькова, Одессы и Запорожья, однако с Волочиском, Минаем, Винниками и Петрово. Может, и к хуторам однажды дело дойдет - экстенсивный путь развития, он такой.

Футбол цветет там, где есть деньги - и это не плохо и не хорошо, а просто факт. Другое дело, что на какую-то революцию или хотя бы просто шаг вперед происходящее, увы, не тянет. Мы всего лишь опустились на уровень, где владельцев меткомбинатов заменили председатели колхозов, вот и все.

Александр Поворознюк и его "Ингулец"

Настоящий прогресс будет, когда как минимум половина клубов элиты смогут окупать сами себя, и станут, таким образом, независимыми от капризов владельца. Логика подсказывает, что этого легче добиться в крупных городах, где есть мощная фанатская база и статусные футбольные школы, вроде Львова, Харькова или Запорожье. Там проще найти талантливого парня, обучить, засветить и продать, чем в райцентре.

Хотя и это где-то вторично. Еще важнее то, как владельцы клубов позиционируют себя в футболе и чего они от него хотят - заработка или поклонения. Бизнесмен vs Папа - между этими понятиями ментальная пропасть. И пока она не будет преодолена, наш футбол и дальше будет смываться первым серьезным кризисом, как следы ямочного ремонта ранней весной.