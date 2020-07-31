Назарина: Заря выше по уровню, чем Днепр-1

Новичок " Зари " Егор Назарина в интервью ТК "Футбол" рассказал о варианте с трансфером в "Днепр-1", а также высказался о возможном уходе Виктора Скрипника из луганской команды.

"Лично я с главным тренером не разговаривал, но, как мне сказал агент, именно Скрипник был инициатором моего перехода. Думаю, так в каждом клубе. Если тренер заинтересован, то тогда трансфер происходит. Смена тренера в "Заре"? Хочу жить сегодняшним днем. Сейчас Скрипник - тренер "Зари", посмотрим, что произойдет. Если придет другой тренер, ничего страшного. Если останется, я буду только рад. В любом случае задача одна и та же - максимально выкладываться на тренировке и проявлять себя.

Переход в "Днепр-1"? Я не могу об этом говорить, не знаю, какие обстоятельства у тренера. Думаю, что любой поступок можно объяснить. Не вижу смысла даже разговаривать на эту тему. Если уйдет тренер, будем работать с другим. У нас Лига Европы, основной костяк команды сохранился, плюс усилится некоторыми игроками. Ушли футболисты основы, но незаменимых игроков нет. На их место найдут замену.

Переход в "Зарю"? У меня были варианты, из которых можно было выбрать. Я посчитал, что "Заря" будет лучшим вариантом, команда играет в хороший футбол, здесь хороший тренер, Лига Европы. По "Днепру-1" не было никакой конкретики у меня, были разговоры. На тот момент уже был вариант с "Зарей", я сконцентрировался на нем. Я считаю этот клуб выше по уровню, чем "Днепр-1", - сказал Назарина.