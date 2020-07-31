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Бабич: Как говорил вожак стаи - это была славная охота
Тренер попрощался с командой
После того как "
После данного решения специалист на своей страничке в Instagram написал трогательные слова в адрес приазовской команды.
"Как говорил вожак стаи: это была славная охота!
Три года. Даже не верится, что они пролетели как один яркий миг. Мы все вместе росли как команда, как мужики. Взрослели, радовались и огорчались, иногда - не без этого - раздражались. Но, что важно - мы всегда были единым целым.
Мы не ломались в трудные моменты, сжимались как пружина и выстреливали тогда, когда все было против нас.
Мы как настоящая банда были единым целым, сражались и за себя, и за того парня.
Я скажу сейчас за всех моих коллег- мы многому научились у вас, пацаны. Стали мудрее - тоже благодаря вам.
Хочется поблагодарить всех, кто подарил эти эмоции.
Прежде всего всей команде, всем, кто помогал команде, переживал за нее. Вкладывал частичку души для достижения цели.
Эмоций много - но помните: все только начинается и с кем бы и где вы не работали, играли, помните - все только начинается.
И с каждой ступенькой мы становимся сильнее. Главное - не передавайте самих себя. И любите футбол в себе, а не себя в футболе.
Банда, не прощаемся, а говорим до свидания!", - написал Бабич.
Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.
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