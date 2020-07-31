Бабич: Как говорил вожак стаи - это была славная охота

После того как " Мариуполь " проиграл финал плей-офф УПЛ за путевку в еврокубки "Колосу" (0:1), азовский клуб решил не продлевать сотрудничество с Александром Бабичем. У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

После данного решения специалист на своей страничке в Instagram написал трогательные слова в адрес приазовской команды.

"Как говорил вожак стаи: это была славная охота!

Три года. Даже не верится, что они пролетели как один яркий миг. Мы все вместе росли как команда, как мужики. Взрослели, радовались и огорчались, иногда - не без этого - раздражались. Но, что важно - мы всегда были единым целым.

Мы не ломались в трудные моменты, сжимались как пружина и выстреливали тогда, когда все было против нас.

Мы как настоящая банда были единым целым, сражались и за себя, и за того парня.

Я скажу сейчас за всех моих коллег- мы многому научились у вас, пацаны. Стали мудрее - тоже благодаря вам.

Хочется поблагодарить всех, кто подарил эти эмоции.

Прежде всего всей команде, всем, кто помогал команде, переживал за нее. Вкладывал частичку души для достижения цели.

Эмоций много - но помните: все только начинается и с кем бы и где вы не работали, играли, помните - все только начинается.

И с каждой ступенькой мы становимся сильнее. Главное - не передавайте самих себя. И любите футбол в себе, а не себя в футболе.

Банда, не прощаемся, а говорим до свидания!", - написал Бабич.

Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.