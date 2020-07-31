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Тымчик: Рад вернуться в Динамо. Осталось проявить себя
Защитник вернулся из аренды в Заре
Защитник "
- Сегодня ты проходил медосмотр. Готов ли к началу предсезонной подготовки функционально?
- Да, думаю, форму не потеряли, так как был короткий отпуск. Лишнего веса нет, все в норме, процент жира тоже.
- Как настроение после отпуска?
- Отличное, с ребятами собрались, шутили, все хорошо. Рад, что вернулся в "Динамо". Осталось закрепиться, проявить себя. Думаю, сборы точно буду проводить с командой, а там посмотрим.
- Какие впечатления от тренировки под руководством нового главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу?
- Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством.
- У всех горели глаза на тренировке…
- Да, соскучились по тренировкам, мячу, друг по другу.
- Как далась нагрузка на первом занятии?
- Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий.
- А что касается взаимодействия на поле – чувствуешь, что нужно добавить в этом компоненте?
- Безусловно, нужно добавлять, искать новые взаимосвязи. Но да, есть ребята, с которыми играл и работал, это помогает.
- Было ли что-то новое для тебя в тренировке?
- Не сказал бы, но были немного другие упражнения.