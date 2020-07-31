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Тымчик: Рад вернуться в Динамо. Осталось проявить себя

Премьер-лига
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Защитник вернулся из аренды в Заре

Тымчик: Рад вернуться в Динамо. Осталось проявить себя
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который вернулся из арендв в "Заре", рассказал о подготовке к новому сезону.

- Сегодня ты проходил медосмотр. Готов ли к началу предсезонной подготовки функционально?

- Да, думаю, форму не потеряли, так как был короткий отпуск. Лишнего веса нет, все в норме, процент жира тоже.

- Как настроение после отпуска?

- Отличное, с ребятами собрались, шутили, все хорошо. Рад, что вернулся в "Динамо". Осталось закрепиться, проявить себя. Думаю, сборы точно буду проводить с командой, а там посмотрим.

- Какие впечатления от тренировки под руководством нового главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу?

- Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством.

- У всех горели глаза на тренировке…

- Да, соскучились по тренировкам, мячу, друг по другу.

- Как далась нагрузка на первом занятии?

- Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий.

- А что касается взаимодействия на поле – чувствуешь, что нужно добавить в этом компоненте?

- Безусловно, нужно добавлять, искать новые взаимосвязи. Но да, есть ребята, с которыми играл и работал, это помогает.

- Было ли что-то новое для тебя в тренировке?

- Не сказал бы, но были немного другие упражнения.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
ФК Динамо

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