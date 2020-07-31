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Ультрас Динамо Декстер: Смириться с назначением Луческу, это как попросить прощения у Путина

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из лидеров ультрас Динамо пояснил, почему фанаты выступают против Луческу

Ультрас Динамо Декстер: Смириться с назначением Луческу, это как попросить прощения у Путина
Новина українською

Представитель ультрас "Динамо" Алексей "Декстер" прояснил позицию фанатов относительно протестов против назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

- Почему фанаты против Луческу? По пунктам, пожалуйста.

- Фанаты против назначения тренера, который очень много грязи вылил на футбольный клуб "Динамо" Киев и Украину. И который за всю свою карьеру был беспринципным, скользким, не соблюдал слово. Это касается не только карьеры в "Шахтере". Чего только стоит его переход из "Галатасарая" в "Бешикташ". В той же России он рассказывал, что все ему "не так", бросался шапками и так далее".

Его поведение - недостойное, неприемлемое. Мы бы не хотели, чтобы у руля "Динамо" стоял человек, который имеет такую ​​запятнанную репутацию. Здесь - целый комплекс. Мы не понимаем, зачем ему, в его 75 лет, этот стресс. Это все будет на постоянных нервах, все игры. За каждый провал его будут критиковать. Он не сможет спокойно тренировать. Даже если они не допустят фанатов к стадиону (во что я не хочу верить), то будут журналисты давить, будут бывшие игроки давить. А такое давление отражается на всей команде. (После паузы) Возможно, это сознательно сделано провокация. Я не исключаю такой нюанс.

- Вы допускаете, что фанатам могут запретить вход на стадион. Если вдруг такое действительно случится, каким будет ваш ответ?

- Проблемы нужно решать по мере их поступления. Говорить сейчас, что мы будем делать в той или иной ситуации, не стоит. Конечно, продумываем все возможные варианты заранее. Ведь в назначении Луческу тоже никто не верил.

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- На то, что фанаты "Динамо" рано или поздно его примут, у Луческу нет никаких шансов?

- Это все равно что говорить "мы устали от войны, сделайте нам Путина президентом". Ну серьезно! Я понимаю, что есть люди, которые готовы стать на колени и попросить у Путина прощения. Но мы на это не пойдем никогда. Так же и в ситуации с Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
football24

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Комментарии (2)
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Fata Morgana (Запорожье)
31.07.2020 в 18:34
Ну ты и сравнил куй с пальцем! Говорю за Путина и Луческу!
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eloy (Днепропетровск)
31.07.2020 в 18:45
та да, сравнение неудачное
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