Валерий Федорчук покинул Мариуполь

" Мариуполь " объявил о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды, 31-летним полузащитником Валерием Федорчуком.

Клуб решил не продлевать с игроком контракт, который закончился по окончанию сезона.

Федорчук провел в "Мариуполе" два сезона. За это время хавбек в 54 матчах во всех турнирах забил 4 гола.