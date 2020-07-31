Премьер-лига
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Валерий Федорчук покинул Мариуполь
Чистка рядов продолжается
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Клуб решил не продлевать с игроком контракт, который закончился по окончанию сезона.
Федорчук провел в "Мариуполе" два сезона. За это время хавбек в 54 матчах во всех турнирах забил 4 гола.
Напомним, что чуть ранее команду также покинули
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Источник:ФК Мариуполь
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