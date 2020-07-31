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Валерий Федорчук покинул Мариуполь

Премьер-лига
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Валерий Федорчук покинул Мариуполь
Новина українською

"Мариуполь" объявил о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды, 31-летним полузащитником Валерием Федорчуком.

Клуб решил не продлевать с игроком контракт, который закончился по окончанию сезона.

Федорчук провел в "Мариуполе" два сезона. За это время хавбек в 54 матчах во всех турнирах забил 4 гола.

Напомним, что чуть ранее команду также покинули Руслан Фомин и Сергей Яворский.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук
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Источник:
ФК Мариуполь

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