Дулуб: В Беларуси нет ни одной команды, которая была бы сопоставима по уровню игры с Зарей

Известный белорусский специалист Олег Дулуб, который поработал и в Украине ив Беларуси, сравнил чемпионаты этих стран.

"Мы очень отстаем даже от ближайших соседей. Не беру в расчет Россию – там деньги другого порядка, но мы уже отстаем и от Украины. Мне приходилось работать в этой стране, смотрю матчи украинского чемпионата, и там есть клубы, чья игра построена на порядке. Плюс качественные исполнители и хорошее финансирование. Все в комплексе. Не будем рассматривать киевское "Динамо" и "Шахтер". В Украине, к примеру, очень хорошо выглядела в этом сезоне " Заря ", и у нас нет ни одного клуба, который был бы с ней сопоставим по уровню игры.

В украинских командах все выстроено профессионально по одной простой причине – в футбол там, в отличие от нас, вкладывают частные деньги. И если ты хозяин клуба, то, естественно, требуешь, чтобы твои средства вкладывались в правильном направлении и не размывались", - сказал Дулуб.