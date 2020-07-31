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Дулуб: В Беларуси нет ни одной команды, которая была бы сопоставима по уровню игры с Зарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист сравнил чемпионаты Украины и Беларуси

Дулуб: В Беларуси нет ни одной команды, которая была бы сопоставима по уровню игры с Зарей
Новина українською

Известный белорусский специалист Олег Дулуб, который поработал и в Украине ив Беларуси, сравнил чемпионаты этих стран.

"Мы очень отстаем даже от ближайших соседей. Не беру в расчет Россию – там деньги другого порядка, но мы уже отстаем и от Украины. Мне приходилось работать в этой стране, смотрю матчи украинского чемпионата, и там есть клубы, чья игра построена на порядке. Плюс качественные исполнители и хорошее финансирование. Все в комплексе. Не будем рассматривать киевское "Динамо" и "Шахтер". В Украине, к примеру, очень хорошо выглядела в этом сезоне "Заря", и у нас нет ни одного клуба, который был бы с ней сопоставим по уровню игры.

В украинских командах все выстроено профессионально по одной простой причине – в футбол там, в отличие от нас, вкладывают частные деньги. И если ты хозяин клуба, то, естественно, требуешь, чтобы твои средства вкладывались в правильном направлении и не размывались", - сказал Дулуб.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Дулуб
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Комментарии (5)
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Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 19:07
Фраза построена по-дебильному, почему "уже"? Как раз сейчас отрыв прилично сократился. Вот 7 лет назад он вообще был гигантским.
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+2
0
AndrjuhALu (Донецк)
31.07.2020 в 19:15
Но тогда был БАТЭ.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
31.07.2020 в 19:31
и что он из себя представлял?
0
0
avangardo (Lviv)
31.07.2020 в 19:04
А от і новий тренер Зорі
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
31.07.2020 в 19:20
был бы очень неплохой вариант.
Ответить
0
0


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