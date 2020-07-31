Руслан Костышин: Колос болельщики любят за характер

Не успели схлынуть эмоции после исторической победы над "Динамо" (2:0) и крупного выигрыша у "Днепра-1" в полуфинале плей-офф Премьер-лиги за путевку в Лигу Европы (4:1), как коваливский "Колос" снова удивил болельщиков, взяв верх и в финальном матче над "Мариуполем". Теперь сельская команда будет представлять Украину в еврокубковом турнире.

- Какие эмоции испытали после поединка с "Мариуполем"? - первым делом интересуюсь у Руслана Костышина.

- Хорошие. Даже и не знаю, как поточнее их описать… Была огромная радость. Жаль только, что все так быстро прошло.

ЗРИТЕЛЬСКИЙ ДЕСАНТ ИЗ КОВАЛИВКИ И ОБЛАСТИ

- Насколько сложно было противостоять такому сопернику, как "Мариуполь"?

- Тяжело было, ведь это хорошая скоростная команда, в которой очень быстрые футболисты. У "Мариуполя" есть опыт выступлений в Лиге Европы, к тому же, в составе играет несколько чемпионов мира. Да и опытных игроков хватает.

- В какой момент почувствовали, что победа будет за "Колосом"?

- Когда прозвучал финальный свисток. До этого ведь была очень напряженная игра, и в ней могло произойти все, что угодно.

- Оба матча за право играть в Лиге Европы проходили под аккомпанемент дождя. Он сыграл вам на руку?

- На "Олимпийском" качественное поле, очень хороший дренаж. А вообще в дождь футболистам всегда легче играть и двигаться, так как прохладно.

- За что получили желтую карточку?

- Возмущался, будучи несогласным с судьей - вот и заработал "горчичник" (улыбается).

- Каково было ощутить подзабытую атмосферу зрительской аудитории?

- Когда есть болельщики на трибунах, то это живой футбол. Зрители гонят ребят вперед, бурлят радостные эмоции. Футболист, к примеру, входит в штрафную площадь соперника, а для болельщика это уже предвкушение опасной ситуации - и он начинает шуметь. Это передается атакующему игроку, у него появлется дополнительная энергия. Эмоции и атмосфера в футболе очень важны.

- Поддержать "Колос" в финале плей-офф, похоже, приехала не только половина села Коваливки, но и болельщики из других районов Киевской области.

- Да, причем так было не только сейчас. Они съезжались на домашние матчи "Колоса" еще когда мы играли в Коваливке, выступая в Первой лиге. Это приятно, когда у команды такая поддержка во всей области. Думаю, когда в селе откроется новый стадион, то эта традиция продолжится.

КОГДА ПРЕВАЛИРУЮТ ЭМОЦИИ

- Играя в Киеве на "Олимпийском" было ощущение, что матч проводите дома?

- Мы уже успели привыкнуть к этой арене. Не то, что когда играли там в первый раз - в осенней части чемпионата, в матче с "Динамо". Оказавшись внутри "Олимпийского", тогда немного растерялись - даже не знали, куда идти и где какие двери. Теперь другое дело - стадион уже почти как свой.

- Выход в Лигу Европы отмечали до утра?

- Ребята собрались вместе в одном из работавших заведений Киева. Я к ним подъехал, правда, долго не сидел. Думаю, что они отмечали до утра.

- Впервые в истории украинского футбола сельская команда будет играть на евроарене. Степень произошедшего уже успели осмыслить?

- Еще нет. Сам не понимаю, что произошло.

- Премиальные за право "прорубить окно в Европу" "Колосу" были обещаны?

- Да. Хотя до финального поединка с "Мариуполем" писалось, что команда якобы получила премиальные за победу над "Днепром-1" в полуфинале плей-офф, но это неправда. Премия была нам обещана контретно за выход в Лигу Европы.

- Ее уже получили?

- Пока нет. Не было времени, ведь после финала все было на эмоциях. На следующий день футболисты вместе не собирались, так как ушли в отпуск. Премии ребята получат уже после его завершения.

У КАЖДОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ СВОЙ УРОВЕНЬ

- Помнится, год назад, когда "Колос" завоевал путевку в Премьер-лигу, вы сказали, что полностью осознать произошедшее сможете тогда, когда сыграете первый матч в ней. С тех пор было сыграно 34, поэтому не могу не поинтересоваться: каково вам и вашей команде в элите?

- Интересно. Это совершенно другой уровень. Где-то бывало и тяжело. Случались игры, в которых мы выглядели неважно, не "вытягивая" этого самого уровня. Правда, потом "Колос" освоился и начал показывать более содержательную игру.

- С тех пор, как вы выступали в Премьер-лиге в роли игрока, прошло много времени. Познав ее в роли тренера, какие изменения в первую очередь отметили бы?

- У каждого десятилетия свой уровень, поэтому проводить какие-то параллели тяжело. В сравнении с тем временем, когда я играл, изменилась организация матчей. Сейчас этот процесс, в частности, по части телевидения, выглядит на порядок выше. Стали намного качественнее и стадионы.

- А судейство?

- Скажу откровенно: сейчас судейство лучше, чем в бытность мою игроком. Я понимаю, когда арбитры ошибаются или же судят с небольшой симпатией, но раньше команду могли просто "убить".

- Наверное не ошибусь, если предположу, что шестое место, занятое в сезоне-2019/20 вас, как тренера, удовлетворило сполна.

- (Улыбается). Ну, да! Может, оно как-то непривычно звучит, когда тренер доволен шестым местом. Но если к этому добавить тот факт, что мы через стыковые матчи вышли в Лигу Европы, то это, бесспорно, не может не радовать.

- В дебютном сезоне попасть в первую шестерку наверняка не рассчитывали, нацеливаясь на более скромный итог?

- Я говорил о восьмом месте, так как знал условия регламента, предуматривающего стыковые матчи за право получить еврокубковую путевку. Думал, повезет таким образом. Но в плей-офф "Колос" попал с шестой строчки, что, разумеется, еще почетнее для нас, как дебютанта.

ПОРАЖЕНИЕ СРОДНИ ПОБЕДЕ

- В сезоне-2019/20 в вашей карьере было много разных событий: и лучшим тренером тура признавали, и желтыми карточками "награждали", и с тренерской скамьи удаляли. Что больше всего запомнилось или впечатлило?

- Сразу так и не вспомнишь, что врезалось в память особо. В первую очередь вспомнил бы наш первый матч в Премьер-лиге с тем же "Мариуполем". Это было настоящее событие для нашей команды! Помнится, на эту игру на столичную "Оболонь-Арену" пришло много болельщиков, которые нас горячо поддерживали. Наверное, к категории запомнившихся отнес бы и заключительный матч первого этапа чемпионата с "Шахтером", в котором мы проиграли с минимальным счетом 3:4. Но болельщикам понравилась наша игра, и они нас так поздравляли, что складывалось впечатление, будто это мы обыграли "горняков".

- В ходе осенней части чемпионата у "Колоса" был непростой период, в котором команда потерпела пять поражений кряду. Как удалось пережить тот этап?

- Уже и не помню. Скорее всего, качественной работой. Когда у команды возникает затяжная безвыигрышная серия, то необходимо выиграть хотя бы один матч, чтобы обрести психологический баланс. Ребята в тот период добросовестно работали, не шарахались со стороны в сторону - и все стало на свои места.

- Какие матчи оставили у вас ощущение нереализованности?

- Могу отметить игры, в которых мы очень плохо выглядели. Это домашний поединок с полтавской "Ворсклой", в котором проиграли 0:3, и выездная встреча с черниговсой "Десной" с поражением 1:5. В том матче я не узнал своих ребят. Впрочем, у всех команд бывают такие дни.

- Есть ли игры, которые вспоминаются с жирным знаком "плюс"?

- Это два стыковых матча - с "Днепром-1" и "Мариуполем".

- А как же игра с "Динамо" в заключительном туре чемпионата?

- Мы так готовились к весенне-летней чести сезона, что матчи, в которых хорошо выглядели, пришлись аккурат на концовку. Мы их не делили по важности - будь то игра с "Динамо" или с тем же "Днепром-1". Можно было бы с динамовцами и поберечь силы, однако мы отдавались в той встрече полностью. Ведь "Колос" болельщики любят за характер. Обыграть "Динамо" - это, разумеется, событие для нашей команды. Для поклонников "Колоса" это тоже было достижением, и победе над динамовцами они очень радовались.

КОГДА ПРЕЗИДЕНТ ИДЕТ НАВСТРЕЧУ

- Игра какой из игровых линий не полностью удовлетворила вас, как тренера?

- На протяжении всего сезона это было эпизодами - то игра одной определенной линии не устраивала, то другой. Поначалу не удовлетворяла атака, но потом нападающие начали забивать.

- Правда ли, что к играющему в составе сыну Денису у вас повышенные требования?

- Да, так оно и есть. По-другому быть и не может.

- Он не обижается, что со стороны отца к нему такое отношение?

- Может, и обижается… (ненадолго задумавшись) Скорее всего, что обижается.

- В его игре прогресс замечаете?

- Тяжело ему было в этом сезоне выглядеть на "все сто". Денис хорошо выглядел осенью, а вот после травмы и пандемии коронавируса не все было так, как планировалось. Он не смог тренироваться в общей группе, так как его восстановление по известным причинам продлилось на два месяца. Выходит, что пауза у сына была семь месяцев.

- Кто в клубе отвечает за комплектацию?

- Этот процесс у нас комплексный: в нем участвует спортивный директор Виталий Лисицкий, селекционеры - в частности, Артем Засядьвовк. Они просматривают футболистов, предлагают мне список кандидатов. А я уже с ним знакомлюсь и выношу решение.

- Устраивает ли вас уровень нынешних футболистов "Колоса" или же на определенные позиции планируете усиление?

- Не думаю, что будут большие изменения в нашей команде. А что касается усиления, то могу сказать: свежая кровь всегда нужна. Каждые полгода необходимо, чтобы приходили новые, более сильные, футболисты.

- Президент клуба по части финансов к этому готов?

- Я конкретно об этом у него не спрашивал, ведь проблем с приобретененим новых футболистов у нас прежде не было. На игроков, которые мне нужны, президент всегда давал согласие. Он в данном вопросе идет навстречу.

КОВРИЖКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

- Какими коврижками удалось заманить в Коваливку иностранцев - исландца Арни Вильхамссона и сенегальца Мамаду Данфу?

- Мамаду и еще один игрок, приехавший к нам на просмотр, достаточно молоды. Они не стоят больших денег, да и контракты у них не самые большие. Мы брали их с расчетом на перспективу. Надеюсь, что они помогут "Колосу" в ближайшем будущем. Что же касается Вильхамссона, то минувший сезон был у него неоднозначным - он проходил в "рваном" ритме. Удачные матчи чередовались у него с неудачными. В концовке чемпионата у него были проблемы с ахиллом, который периодически воспалялся. Но парень молодец, терпел. Арни - один из лидеров нашего коллектива и очень порядочный человек.

- Удастя ли сохранить костяк команды?

- Думаю, что да.

- Учитывая, что в завершившемся сезоне "Колос" проявил себя с лучшей стороны, подумалось: наверняка на кого-то из футболистов уже появился спрос…

- Не знаю. Если есть такой интерес, пусть обращаются в клуб.

- На каком этапе работы на новом стадионе в Коваливке?

- Думаю, что первый домашний матч уже будем играть на своей клубной арене. На данный момент на стадионе "Колос" завершаются отделочные работы.

- После столь напряженного и эмоционально непростого сезона тренеру, как и футболистам, необходим отдых. Как спланировали свой отпуск?

- Пока нахожусь дома. Планирую съездить в Хмельницкий к родителям. Опуск продлится всего одиннадцать дней, после чего 10 августа команда соберется в Коваливке. Сдадим тест на коронавирус, на основании которого и будем продолжать работу по подготовке к новому сезону.