В ближайший понедельник Остап Маркевич примет Мариуполь

После того как " Мариуполь " проиграл финал плей-офф УПЛ за путевку в еврокубки "Колосу" (0:1), азовский клуб решил не продлевать сотрудничество с Александром Бабичем.

У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

При этом, как сообщает ТК Футбол, руководство клуба уже определился с новым главным тренером, которым станет Остап Маркевич.

Маркевич будет представлен команде и прессе уже в ближайший понедельник, 2 августа.

Напомним, что Остап Маркевич, ранее возглавлял перволиговские "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.