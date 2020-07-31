Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ближайший понедельник Остап Маркевич примет Мариуполь
Клуб определился с новым главным тренером
После того как "
У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.
При этом, как сообщает ТК Футбол, руководство клуба уже определился с новым главным тренером, которым станет Остап Маркевич.
Маркевич будет представлен команде и прессе уже в ближайший понедельник, 2 августа.
Напомним, что Остап Маркевич, ранее возглавлял перволиговские "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.