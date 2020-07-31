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В ближайший понедельник Остап Маркевич примет Мариуполь

Премьер-лига
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Клуб определился с новым главным тренером

В ближайший понедельник Остап Маркевич примет Мариуполь
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После того как "Мариуполь" проиграл финал плей-офф УПЛ за путевку в еврокубки "Колосу" (0:1), азовский клуб решил не продлевать сотрудничество с Александром Бабичем.

У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

При этом, как сообщает ТК Футбол, руководство клуба уже определился с новым главным тренером, которым станет Остап Маркевич.

Маркевич будет представлен команде и прессе уже в ближайший понедельник, 2 августа.

Напомним, что Остап Маркевич, ранее возглавлял перволиговские "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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