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Вукоевич: Когда будут хорошие результаты – фанаты примут Луческу
Вуко вошел в тренерский штаб Динамо
Экс-игрок "
– Мне позвонил президент "Динамо" Игорь Суркис и предложил должность в тренерском штабе. Я сказал, что сначала он должен связаться с хорватской ассоциацией футбола, ведь я тренирую сборную U-20 и работаю скаутом-селекционером в национальной команде.
Игорь Суркис так и сделал, я получил зеленый свет для этой работы в "Динамо". Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса.
– Может ли успокоиться ситуация с болельщиками "Динамо", которые не приняли Луческу?
– Конечно. Самое важное – результат. Когда будут хорошие результаты – фаны примут Луческу. Он отличный тренер, способен добиться желаемого результата – попасть в ЛЧ. "Динамо" нуждается в отличных результатах сразу, Луческу в этом настоящий мастер.
Также он отличный специалист по развитию молодых игроков, давайте вспомним, сколько футболистов он поднял в "Шахтере". Луческу – лучшее решение на данный момент, ведь он разбирается в украинском футболе, хорошо знает "Шахтер".