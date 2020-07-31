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Вукоевич: Когда будут хорошие результаты – фанаты примут Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Вуко вошел в тренерский штаб Динамо

Вукоевич: Когда будут хорошие результаты – фанаты примут Луческу
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Огнен Вукоевич пояснил, почему он принял предложение войти в тренерский штаб нового наставника киевлян Мирчи Луческу.

– Мне позвонил президент "Динамо" Игорь Суркис и предложил должность в тренерском штабе. Я сказал, что сначала он должен связаться с хорватской ассоциацией футбола, ведь я тренирую сборную U-20 и работаю скаутом-селекционером в национальной команде.

Игорь Суркис так и сделал, я получил зеленый свет для этой работы в "Динамо". Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса.

– Может ли успокоиться ситуация с болельщиками "Динамо", которые не приняли Луческу?

– Конечно. Самое важное – результат. Когда будут хорошие результаты – фаны примут Луческу. Он отличный тренер, способен добиться желаемого результата – попасть в ЛЧ. "Динамо" нуждается в отличных результатах сразу, Луческу в этом настоящий мастер.

Также он отличный специалист по развитию молодых игроков, давайте вспомним, сколько футболистов он поднял в "Шахтере". Луческу – лучшее решение на данный момент, ведь он разбирается в украинском футболе, хорошо знает "Шахтер".

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В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Sportske Novosti

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2020 в 21:38
буратино защищает чиполлино
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+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
31.07.2020 в 21:14
А если вдруг не пойдет, а скорее всего, не пойдет? Сомнительно, что они попадут в ЛЧ. А это уже будет критика. Скорее всего, займут второе место максимум. А это тоже будет критика. Так что.. тут шансов мало...
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+1
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2020 в 21:04
Може вони будуть вважати добрим результатом скорочення відстані від кротів до 15 очок...
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+2
-2


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