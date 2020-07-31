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Руслан Фомин: Хочу играть сколько позволит здоровье

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард не планирует вешать бутсы на гвоздь

Руслан Фомин: Хочу играть сколько позволит здоровье
Новина українською

34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин, который на днях стал свободным агентом, рассказал о своих дальнейших планах.

"Планирую играть еще лет 5, до 40.

Если серьезно, то хочу еще играть. А сколько – сколько позволит здоровье. Сейчас в отпуске, только ушли со вчерашнего дня. Чуть-чуть передохну, а там будет видно. Попозже все узнаете", - сказал Фомин.

Напомним, что в прошедшем сезоне Руслан сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 23:49
В первой лиге на ура можно еще пару лет играть ...
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