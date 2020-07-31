Премьер-лига
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Руслан Фомин: Хочу играть сколько позволит здоровье
Форвард не планирует вешать бутсы на гвоздь
34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин, который на днях
"Планирую играть еще лет 5, до 40.
Если серьезно, то хочу еще играть. А сколько – сколько позволит здоровье. Сейчас в отпуске, только ушли со вчерашнего дня. Чуть-чуть передохну, а там будет видно. Попозже все узнаете", - сказал Фомин.
Напомним, что в прошедшем сезоне Руслан сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
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Источник:football.ua
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 23:49
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