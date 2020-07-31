Руслан Фомин: Хочу играть сколько позволит здоровье

34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин, который на днях стал свободным агентом , рассказал о своих дальнейших планах.

"Планирую играть еще лет 5, до 40.

Если серьезно, то хочу еще играть. А сколько – сколько позволит здоровье. Сейчас в отпуске, только ушли со вчерашнего дня. Чуть-чуть передохну, а там будет видно. Попозже все узнаете", - сказал Фомин.

Напомним, что в прошедшем сезоне Руслан сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.