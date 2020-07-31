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Колос арендует хавбека Динамо и на следующий сезон

Премьер-лига
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Евгений Смирный еще год будет играть за Колос

Колос арендует хавбека Динамо и на следующий сезон
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Евгений Смирный, который нынешний сезон провел в аренде в "Колосе", и в следующем сезон будет играть за клуб из Ковалевки.

Как сообщает "Динамомания", стороны уже договорились о новой годичной аренде 21-летнего игрока.

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Напомним, что в прошедшем сезоне, по итогам которого "Колос" пробился в квалификацию лиги Европы, Смирный сыграл за команду 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Евгений Смирный
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Источник:
Динамомания

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