Колос арендует хавбека Динамо и на следующий сезон

Полузащитник "Динамо" Евгений Смирный, который нынешний сезон провел в аренде в " Колосе ", и в следующем сезон будет играть за клуб из Ковалевки.

Как сообщает "Динамомания", стороны уже договорились о новой годичной аренде 21-летнего игрока.

Напомним, что в прошедшем сезоне, по итогам которого "Колос" пробился в квалификацию лиги Европы, Смирный сыграл за команду 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.