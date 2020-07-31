Премьер-лига
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Колос арендует хавбека Динамо и на следующий сезон
Евгений Смирный еще год будет играть за Колос
Полузащитник "Динамо" Евгений Смирный, который нынешний сезон провел в аренде в "
Как сообщает "Динамомания", стороны уже договорились о новой годичной аренде 21-летнего игрока.
Напомним, что в прошедшем сезоне, по итогам которого "Колос" пробился в квалификацию лиги Европы, Смирный сыграл за команду 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:Динамомания
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