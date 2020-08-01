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Пиварич: Если Луческу захочет видеть меня в клубе, я могу вернуться в Динамо

Премьер-лига
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Хорват ждет предложений

Пиварич: Если Луческу захочет видеть меня в клубе, я могу вернуться в Динамо
Новина українською

Хорватский защитник Йосип Пиварич, у которого по окончанию сезона закончился контракт с киевским "Динамо", намекнул, что готов продолжить карьеру в киевском клубе.

"Я открыт для всех вариантов. Но не спешу, ведь трансферное окно только открылось, поэтому мне надо взвешенно рассматривать все предложения.

Возвращение в Киев? Если новый тренер захочет видеть меня в клубе, то я поговорю с руководством об условиях. Если меня все устроит – я могу вернуться в "Динамо", - сказал Хорват.

Напомним, что Пиварич играл за "Динамо" с 2017 по 2020 год. За это время защитник провел за киевлян 46 матчей, в которых отдал 5 ассистов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Источник:
Sportske Novosti

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