Пиварич: Если Луческу захочет видеть меня в клубе, я могу вернуться в Динамо

Хорватский защитник Йосип Пиварич, у которого по окончанию сезона закончился контракт с киевским " Динамо ", намекнул, что готов продолжить карьеру в киевском клубе.

"Я открыт для всех вариантов. Но не спешу, ведь трансферное окно только открылось, поэтому мне надо взвешенно рассматривать все предложения.

Возвращение в Киев? Если новый тренер захочет видеть меня в клубе, то я поговорю с руководством об условиях. Если меня все устроит – я могу вернуться в "Динамо", - сказал Хорват.

Напомним, что Пиварич играл за "Динамо" с 2017 по 2020 год. За это время защитник провел за киевлян 46 матчей, в которых отдал 5 ассистов.