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Чистка в Мариуполе: еще 10 игроков покинут команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет новая команда

Чистка в Мариуполе: еще 10 игроков покинут команду
Новина українською

ФК "Мариуполь" продолжает проводить кадровую чистку в команде.

Как сообщалось чуть ранее, команду уже покинули ветераны Руслан Фомин, Валерий Федорчук и Сергей Яворский.

По информации ТК Футбол, также, скорее всего, покинут команду Игорь Тищенко, Павел Полегенько, Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский.

Кроме этого, закончилась аренда у еще шестерых игроков, права на которых принадлежат "Шахтеру". Это Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Максим Чех, Данил Игнатенко, Виктор Корниенко и Игорь Кирюханцев.

Также напомним, что после того, как "Мариуполь" не смог пробиться в Лигу Европы, проиграв в матче плей-офф "Колосу" (0:1) руководство клуба решило не продлевать контракт с главным тренером Александром Бабичем.

Уже 3 августа команду должен принять Остап Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко Вячеслав Чурко Павел Полегенько Вячеслав Танковский Данил Игнатенко Игорь Кирюханцев Дмитрий Топалов Виктор Корниенко Максим Чех Алексей Кащук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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artem06725 (Мариуполь)
31.07.2020 в 23:47
Спасибо, что не попали в ЛЕ...
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 23:45
Интересно кого наберут ...
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