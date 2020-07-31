Чистка в Мариуполе: еще 10 игроков покинут команду

ФК " Мариуполь " продолжает проводить кадровую чистку в команде.

Как сообщалось чуть ранее, команду уже покинули ветераны Руслан Фомин, Валерий Федорчук и Сергей Яворский.

По информации ТК Футбол, также, скорее всего, покинут команду Игорь Тищенко, Павел Полегенько, Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский.

Кроме этого, закончилась аренда у еще шестерых игроков, права на которых принадлежат "Шахтеру". Это Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Максим Чех, Данил Игнатенко, Виктор Корниенко и Игорь Кирюханцев.

Также напомним, что после того, как "Мариуполь" не смог пробиться в Лигу Европы, проиграв в матче плей-офф "Колосу" (0:1) руководство клуба решило не продлевать контракт с главным тренером Александром Бабичем.