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Официально: Пиварич покидает Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб не будет продлевать контракт с игроком

Официально: Пиварич покидает Динамо
Новина українською

Действующий контракт защитника "Динамо" Йосипа Пиварича с клубом истекает 6 августа.

Как сообщает официальный сайт киевлян, клуб не будет продлевать соглашение и попрощается с игроком.

Напомним, что за киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 22:36
"піво" - на вихід, луческу запросить своїх бразильців, а хорват у цигана лиш один у житті - той що срна
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 22:26
Не прижился. В Колос его !!!
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СашаXM (Хмельницкий)
31.07.2020 в 22:23
а был ж момент когда могли норм продать )))
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
31.07.2020 в 22:20
як на мене рішення правильне на 100%
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