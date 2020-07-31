Официально: Пиварич покидает Динамо

Действующий контракт защитника " Динамо " Йосипа Пиварича с клубом истекает 6 августа.

Как сообщает официальный сайт киевлян, клуб не будет продлевать соглашение и попрощается с игроком.

Напомним, что за киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.