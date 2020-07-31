Премьер-лига
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Официально: Пиварич покидает Динамо
Клуб не будет продлевать контракт с игроком
Действующий контракт защитника "
Как сообщает официальный сайт киевлян, клуб не будет продлевать соглашение и попрощается с игроком.
Напомним, что за киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 22:36
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simargl (Чернигов)
31.07.2020 в 22:26
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СашаXM (Хмельницкий)
31.07.2020 в 22:23
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oleg dynamo (львівська)
31.07.2020 в 22:20
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