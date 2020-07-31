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Булеца и Супряга прервут отпуск и вернутся в расположение Динамо

Премьер-лига
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Парни будут проходить предсезонку в Динамо

Булеца и Супряга прервут отпуск и вернутся в расположение Динамо
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Полузащитник Сергей Булеца и нападающий Владислав Супряга прервут свой отпуск, чтобы уже в ближайшее время присоединиться к "Динамо".

Футболисты ушли в отпуск 25 июля – в этот день "Днепр-1", цвета которого они защищали на правах аренды, провел свой последний матч в сезоне.

Игроки начнут с командой подготовку к новому сезону, после чего и будет решаться их дальнейшая судьба.

Напомним, что "Днепр-1" хочет продлить аренду обоих футболистов и на следующий сезон.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца
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Источник:
Динамомания

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