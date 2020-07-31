Булеца и Супряга прервут отпуск и вернутся в расположение Динамо

Полузащитник Сергей Булеца и нападающий Владислав Супряга прервут свой отпуск, чтобы уже в ближайшее время присоединиться к " Динамо ".

Футболисты ушли в отпуск 25 июля – в этот день "Днепр-1", цвета которого они защищали на правах аренды, провел свой последний матч в сезоне.

Игроки начнут с командой подготовку к новому сезону, после чего и будет решаться их дальнейшая судьба.