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Динамо огласило результаты тестирования на COVID-19

Премьер-лига
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Киевляне начали подготовку к новому сезону с тестирования на коронавирус

Динамо огласило результаты тестирования на COVID-19
Новина українською

В четверг, 30 июля, первая команда "Динамо" начала подготовку к новому сезону.

Кроме того, в четверг и пятницу игроки прошли традиционное предсезонное медобследование.

А накануне этого медосмотра динамовцы сдали очередные ПЦР-тесты на COVID-19.

Как сообщает клуб, все они оказались отрицательными.

Напомним, что сезон "Динамо" начнет новый сезон 25 августа матчем за Суперкубок с донецким "Шахтером".

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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