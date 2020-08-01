Премьер-лига
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Динамо огласило результаты тестирования на COVID-19
Киевляне начали подготовку к новому сезону с тестирования на коронавирус
В четверг, 30 июля, первая команда "
Кроме того, в четверг и пятницу игроки прошли традиционное предсезонное медобследование.
А накануне этого медосмотра динамовцы сдали очередные ПЦР-тесты на COVID-19.
Как сообщает клуб, все они оказались отрицательными.
Напомним, что сезон "Динамо" начнет новый сезон 25 августа матчем за Суперкубок с донецким "Шахтером".
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Источник:ФК Динамо
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