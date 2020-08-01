Динамо огласило результаты тестирования на COVID-19

В четверг, 30 июля, первая команда " Динамо " начала подготовку к новому сезону.

Кроме того, в четверг и пятницу игроки прошли традиционное предсезонное медобследование.

А накануне этого медосмотра динамовцы сдали очередные ПЦР-тесты на COVID-19.

Как сообщает клуб, все они оказались отрицательными.

Напомним, что сезон "Динамо" начнет новый сезон 25 августа матчем за Суперкубок с донецким "Шахтером".