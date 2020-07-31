Экс-защитник Александрии будет играть в "чемпионате" Крыма

34-летний защитник Антон Шендрик, который в этом сезоне играл за "Александрию" , перебрался в так называемый "чемпионат Крыма".

Игрок подписал контракт с "Крымтеплицей" из Молодежного. Новая команда Шендрика занимает второе место в "чемпионате" оккупированного полуострова.

Напомним, что Шендрик, который является уроженцем Крыма, выступал в "Александрии" с 2012 года и провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов. В этом сезоне в УПЛ сыграл в 12 матчах.