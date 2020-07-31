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Экс-защитник Александрии будет играть в "чемпионате" Крыма
Антон Шендрик подписал контракт с Крымтеплицей
34-летний защитник Антон Шендрик, который в этом сезоне
Игрок подписал контракт с "Крымтеплицей" из Молодежного. Новая команда Шендрика занимает второе место в "чемпионате" оккупированного полуострова.
Напомним, что Шендрик, который является уроженцем Крыма, выступал в "Александрии" с 2012 года и провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов. В этом сезоне в УПЛ сыграл в 12 матчах.
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Комментарии (2)
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Maugli (Джунгли Африки)
01.08.2020 в 00:23
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ffggpl (Харьков)
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