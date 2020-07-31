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Экс-защитник Александрии будет играть в "чемпионате" Крыма

Премьер-лига
(1 голосов)

Антон Шендрик подписал контракт с Крымтеплицей

Экс-защитник Александрии будет играть в "чемпионате" Крыма
Новина українською

34-летний защитник Антон Шендрик, который в этом сезоне играл за "Александрию", перебрался в так называемый "чемпионат Крыма".

Игрок подписал контракт с "Крымтеплицей" из Молодежного. Новая команда Шендрика занимает второе место в "чемпионате" оккупированного полуострова.

Напомним, что Шендрик, который является уроженцем Крыма, выступал в "Александрии" с 2012 года и провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов. В этом сезоне в УПЛ сыграл в 12 матчах.

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В статье: Антон Шендрик Крымтеплица (Молодежное) ФК Александрия
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Комментарии (2)
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Maugli (Джунгли Африки)
01.08.2020 в 00:23
Изделие номер 2
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0
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ffggpl (Харьков)
31.07.2020 в 23:51
Сколько волка не корми...
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