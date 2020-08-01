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Бабич: Добиться большего с Мариуполем было нереально

Премьер-лига
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Тренер рассказал, почему он решил уйти из клуба

Бабич: Добиться большего с Мариуполем было нереально
Новина українською

Уже бывший главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич подвел итог своей работы в азовском клубе, с которым у него завершился контракт 30 июля.

"Еще перед решающим матчем с "Колосом" мы с моими помощниками по тренерскому штабу обменялись мнениями и пришли к выводу, что добиться больших успехов с "Мариуполем", чем за те три сезона, которые мы здесь проработали, уже нереально.

Мы доказали, что можем добиваться высоких результатов, но пришло время сменить обстановку. Тем более, что в межсезонье "Мариуполь" по разным причинам покинут 8-10 игроков основного состава, а начинать все сначала не хочется. Поэтому и решили встретиться с новыми вызовами уже в другой команде", - сказав Бабич.

Добавим, что по итогам завершившегося чемпионата Украины "Мариуполь" занял восьмое место, уступив в финале плей-офф за право играть в плеф-офф Лиги Европы "Колосу" (0:1).

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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