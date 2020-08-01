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Ривалдо назвал имена бразильцев, которые могут усилить Динамо
Бразилец считает, что Луческу может начать новую эру для клуба
Легендарный бразилец Ривалдо высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", а также назвал имена парочки своих соотечественников, которые могли бы усилить киевлян.
"Луческу может начать новую эру в "Динамо", включая привлечение бразильских игроков, что он успешно делал в "Шахтере". Я думал о таких игроках, как Луан из "Коринтианс" или Эвертон из "Гремио".
Это были бы отличные трансферы, но я не уверен, что они легко адаптируются к зиме в Украине или новой игровой системе", – цитирует Ривалдо Adevarul.
Отметим, что 24-летний Эвертон выглядит нереалистичной целью для "Динамо" ввиду своей стоимости (Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро). А вот 27-летний форвард "Коринтианса" Луан немецким порталом оценивается в куда более скромные 6,5 млн евро.