  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ривалдо назвал имена бразильцев, которые могут усилить Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ривалдо назвал имена бразильцев, которые могут усилить Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец считает, что Луческу может начать новую эру для клуба

Ривалдо назвал имена бразильцев, которые могут усилить Динамо
Новина українською

Легендарный бразилец Ривалдо высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", а также назвал имена парочки своих соотечественников, которые могли бы усилить киевлян.

"Луческу может начать новую эру в "Динамо", включая привлечение бразильских игроков, что он успешно делал в "Шахтере". Я думал о таких игроках, как Луан из "Коринтианс" или Эвертон из "Гремио".

Это были бы отличные трансферы, но я не уверен, что они легко адаптируются к зиме в Украине или новой игровой системе", – цитирует Ривалдо Adevarul.

Отметим, что 24-летний Эвертон выглядит нереалистичной целью для "Динамо" ввиду своей стоимости (Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро). А вот 27-летний форвард "Коринтианса" Луан немецким порталом оценивается в куда более скромные 6,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ривалдо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
adevarul
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
01.08.2020 в 10:47
Вангую битие Горшков и скорый развод: тип не сошлись характерами. А на самом деле денег на трансферы не хватало:))
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
01.08.2020 в 10:30
Может он про Динамо Дрезден?)))))
Ответить
0
0
avatar
Maldini (Киев)
01.08.2020 в 09:29
Зачем Луческу Динамо???Чтобы сделать Шахтёр-2???Позор и ещё раз позор!!!Лобан, наверное раз 7 перевернулся в гробу!!!Царство ему Небесное.как его не хватает его любимого Динамо!!!Он бы всех евреев и румынов .бразилов РАЗОГНАЛ БЫ К ..БАННОЙ МАТЕРИ и клуб"поднял бы"с нуля,и со своими!!!эХ,вЛЕРИЙ вАСИЛБЕВИЧ КАК ТЕБЯ НЕХВАТАЕТдИНАМО,ТЫ БЫ ЗНАЛ!Евреи ВСЁ ПРОДАДУТ и нужно и мать родну-им доллары покажи...ВСЁ!!!!
Ответить
+2
-4
Hanter44 (Baburka)
01.08.2020 в 09:40
Неужели ты думаешь,что он был таким дураком,каким ты пытаешься его представить себе?
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
01.08.2020 в 09:15
Ни один вариант не походит для Динамо...
Ответить
+6
-1
avatar
ascent (Луксор)
01.08.2020 в 09:16
Как и для Шахтера...
Ответить
+2
-1
Vantala (Kharkiv)
01.08.2020 в 09:02
27 лет - это пенсионер. В Шахтёр всё работало по другому принципу.
Ответить
+3
0
AndrjuhALu (Донецк)
01.08.2020 в 09:21
Согласен, смысл был в том чтобы взять за более малые деньги молодняк, раскрутить его и продать дороже. Было пару покупок вне этого плана - провалились.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...