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Стали известны спарринг-партнеры Колоса в межсезонье

Премьер-лига
(2 голосов)

Стало известно, с кем запланированы контрольные матчи Колоса в период нынешнего межсезонья

Стали известны спарринг-партнеры Колоса в межсезонье
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Как уже сообщал накануне UA-Футбол, отпуск у футболистов коваливского "Колоса" продлится до 10-го августа. В этот день команда соберетеся в родном селе, которое впервые в истории украинского футбола будет представлено в Лиге Европы. Напомним, что предварять предсезонный сбор команды будет сдача ПЦР-тестов на коронавирус, о чем заявил главный тренер "Колоса" Руслан Костышин. Его результаты должны поступить уже на следующий день после сдачи анализа. Если у всех они будут положительными, то команда сразу же приступит к подготовке к сезону-2020/21, в котором помимо выступлений на внутренней арене предстоить стартовать в квалификации второго по значимости еврокубкового турнира.

Вместе с тем стало известно и о других рабочих планах "Колоса", о которых корреспонденту UA-Футбол сообщил Костышин.

- Спарринги у нас запланированы, однако ждем календаря игр чемпионата - от него и будет окончательно отталкиваться по датам, - сказал главный тренер коваливцев. - Пока что контрольные матчи намечены на 15-е и 16-е августа с донецким "Олимпиком" и хмельницким "Подольем". Первый из них планируется в Киеве, а второй хотим сыграть на нашем новом стадионе в Коваливке.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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дядько вова (миронівка)
01.08.2020 в 15:25
щось мені думається що Колос в новому сезоні буде боротись за виживання в вишці.
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Беркут88 (Тернопіль)
01.08.2020 в 15:57
Можливо й займе місце нижче ніж в цьому сезоні, але за виживання боротись не буде, там є кому...
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