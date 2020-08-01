Стали известны спарринг-партнеры Колоса в межсезонье

Как уже сообщал накануне UA-Футбол, отпуск у футболистов коваливского "Колоса" продлится до 10-го августа. В этот день команда соберетеся в родном селе, которое впервые в истории украинского футбола будет представлено в Лиге Европы. Напомним, что предварять предсезонный сбор команды будет сдача ПЦР-тестов на коронавирус, о чем заявил главный тренер "Колоса" Руслан Костышин. Его результаты должны поступить уже на следующий день после сдачи анализа. Если у всех они будут положительными, то команда сразу же приступит к подготовке к сезону-2020/21, в котором помимо выступлений на внутренней арене предстоить стартовать в квалификации второго по значимости еврокубкового турнира.

Вместе с тем стало известно и о других рабочих планах "Колоса", о которых корреспонденту UA-Футбол сообщил Костышин.

- Спарринги у нас запланированы, однако ждем календаря игр чемпионата - от него и будет окончательно отталкиваться по датам, - сказал главный тренер коваливцев. - Пока что контрольные матчи намечены на 15-е и 16-е августа с донецким "Олимпиком" и хмельницким "Подольем". Первый из них планируется в Киеве, а второй хотим сыграть на нашем новом стадионе в Коваливке.