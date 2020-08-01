Супряга и Булеца досрочно прибыли в расположение Динамо

Нападающий Владислав Супряга и полузащитник Сергей Булеца прибыли на базу "Динамо" в Вите-Литовской.

Оба молодых игрока досрочно прервали отпуск, чтобы пройти предсезонку с первой командой киевлян и попробовать закрепиться в команде Мирчи Луческу.

Напомним, Супряга вместе с Булецой провели минувший сезон на правах аренды в "Днепре-1", на двоих забив 20 голов во всех турнирах.