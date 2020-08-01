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Супряга и Булеца досрочно прибыли в расположение Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Юные игроки получат шанс в первой команде

Супряга и Булеца досрочно прибыли в расположение Динамо
Новина українською

Нападающий Владислав Супряга и полузащитник Сергей Булеца прибыли на базу "Динамо" в Вите-Литовской.

Оба молодых игрока досрочно прервали отпуск, чтобы пройти предсезонку с первой командой киевлян и попробовать закрепиться в команде Мирчи Луческу.

Напомним, Супряга вместе с Булецой провели минувший сезон на правах аренды в "Днепре-1", на двоих забив 20 голов во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга Сергей Булеца
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