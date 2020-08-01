Вакула перенес операцию и пропустит 3-4 месяца

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула перенес операцию на плече, сообщает сайт "Шахтера".

Ранее футболист прошел обследование, в ходе которого у него была диагностирована нестабильность плечевого сустава. 31 июля Вакула был успешно прооперирован. Восстановление игрока займет порядка трех-четырех месяцев.

Владислав стал футболистом "Шахтера" летом 2019 года. Первую половину сезона провел в аренде в "Мариуполе", а зимой присоединился к "горнякам". В июле Вакула принял участие в 2 матчах чемпионата Украины с "Колосом" и "Александрией".