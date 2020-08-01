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Филиппов: Было бы здорово сыграть в квалификации ЛЕ с Миланом
Форвард "Десны" рассказал, с кем бы хотел сыграть в квалификации Лиги Европы
Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги Европы.
"Я пока еще ничего не думаю. Ближе к жеребьевке уже будет предвкушение. Пока просто готовимся. Сейчас самое главное – хорошо провести сборы, подготовиться физически и психологически к началу чемпионату.
Слышал, что нам может попасться "Милан". Это было бы здорово. Мы понимаем, что шансов у нас было бы практически ноль, может быть, один шанс. Интересно встретиться с такой командой. Будем смотреть", – рассказал форвард.
Напомним, "Десна" начнет квалификацию ЛЕ с 3-го раунда.