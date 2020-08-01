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Филиппов: Было бы здорово сыграть в квалификации ЛЕ с Миланом

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "Десны" рассказал, с кем бы хотел сыграть в квалификации Лиги Европы

Филиппов: Было бы здорово сыграть в квалификации ЛЕ с Миланом
Новина українською

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги Европы.

"Я пока еще ничего не думаю. Ближе к жеребьевке уже будет предвкушение. Пока просто готовимся. Сейчас самое главное – хорошо провести сборы, подготовиться физически и психологически к началу чемпионату.

Слышал, что нам может попасться "Милан". Это было бы здорово. Мы понимаем, что шансов у нас было бы практически ноль, может быть, один шанс. Интересно встретиться с такой командой. Будем смотреть", – рассказал форвард.

Напомним, "Десна" начнет квалификацию ЛЕ с 3-го раунда.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
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Комментарии (4)
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Po4eson (Одесса)
01.08.2020 в 19:09
Лучше в группе с Миланом играй.
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0
0
Comment06 (Украина)
01.08.2020 в 19:09
"Увидеть Париж- и умереть"!?
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0
0
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Инспектор ( )
01.08.2020 в 18:47
Психология пораженца. В Еврокубки хотят все, но очки добывать, просто печаль
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2020 в 18:15
Дивно, хоче відразу вилетіти. Але до Мілану ще треба 3 коло пройти.
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+2
0


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