Ультрас Динамо: Главная проблема клуба - это непрофессионализм братьев Суркисов

Ультрас киевского "Динамо" WBC опубликовали пост в своем профиле инстаграма с критикой в адрес братьев Суркисов.

"Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба – это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба.

Именно Суркисы позволяют "Шахтеру" закрывать эмблему "Динамо" на клубном стадионе им. Лобановского, именно Суркисы приглашали "Шахтер" играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на "Олимпийском". Именно Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы на главной арене нашей родины, именно Суркисы позволяют сволочи из "ОПЗЖ" тренироваться на нашем стадионе, именно Суркисы используют имя "Динамо" в своих частных экономических и политических интересах, организуя проплаченные акции под НБУ. Именно Суркисы делают все, чтобы на матчи "Динамо" приходила мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов.

Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспомнят, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб, несмотря на страну и город проведения матчей.

Суркисы – позор "Динамо", – сказано в заявлении.