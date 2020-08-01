Олимпик обыграл Полесье в товарищеском матче

Сегодня "Олимпик" провел контрольный поединок против "Полесья" из Второй лиги Украины. Донецкий клуб одержал победу со счетом 3:2.

Товарищеский матч. УТБ Счастливое. 17:00.



Олимпик (Донецк) - Полесье (Житомир) - 3:2



Голы: игрок на просмотре (в свои ворота) 15’, Совошко 79’ - Зотько 25’, Шахаб 53’, 85’.

Олимпик (первый тайм): Кичак - Зотько (Гришко 30’), игрок на просмотре, Снурницын (Лебеденко 30’), Лукьянчук, игрок на просмотре, Политыло, Романовский (Завийский 30’), Чогадзе, игрок на просмотре, Тейшейра

Олимпик (второй тайм): Кичак – Гришко, игрок на просмотре (Зотько 60’), Лебеденко, Гошкодеря, Снурницын (Лукьянчук 75), Чогадзе (Тейшейра 65’), Кириленко, Романовский, Завийский, Шахаб.