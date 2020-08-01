  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик обыграл Полесье в товарищеском матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик обыграл Полесье в товарищеском матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкая команда одержала победу со счетом 3:2

Олимпик обыграл Полесье в товарищеском матче
Новина українською

Сегодня "Олимпик" провел контрольный поединок против "Полесья" из Второй лиги Украины. Донецкий клуб одержал победу со счетом 3:2.

Товарищеский матч. УТБ Счастливое. 17:00.

Олимпик (Донецк) - Полесье (Житомир) - 3:2

Голы: игрок на просмотре (в свои ворота) 15’, Совошко 79’ - Зотько 25’, Шахаб 53’, 85’.

Олимпик (первый тайм): Кичак - Зотько (Гришко 30’), игрок на просмотре, Снурницын (Лебеденко 30’), Лукьянчук, игрок на просмотре, Политыло, Романовский (Завийский 30’), Чогадзе, игрок на просмотре, Тейшейра

Олимпик (второй тайм): Кичак – Гришко, игрок на просмотре (Зотько 60’), Лебеденко, Гошкодеря, Снурницын (Лукьянчук 75), Чогадзе (Тейшейра 65’), Кириленко, Романовский, Завийский, Шахаб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...