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Ведущий ТаТоТаке стал директором по стратегическому развитию Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Журналист стал частью обновленных "Карпат"

Ведущий ТаТоТаке стал директором по стратегическому развитию Карпат
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что покинет проект и будет работать в "Карпатах".

Болотников займет одну из руководящих должностей в львовском клубе, а именно станет директором по стратегическому развитию.

"Как уже было сказано в эфире ТаТоТаке, я покидаю этот проект и становлюсь частью другого - обновленных "Карпат". А точнее - директором по стратегическому развитию клуба. Это было нереально тяжелое и легкое решение одновременно. легкое, потому что я обожаю Львов и всегда допускал, шо вернусь сюда, хотя бы в старости. А самое главное - я всегда мечтал работать в "Карпатах". Меня звали в родной клуб несколько раз, но в этом не было ни одного смысла, пока "Карпатами" владел олигарх", - сообщил Сергей Болотников.

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В статье: Карпаты (Львов) ТаТоТаке Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (5)
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ts0y (Чернигов)
01.08.2020 в 23:56
А стратегия какая? Как и в Татотаке насоздавать счетов во всех донат системах и клянчить каждые 5 минут донаты?
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simargl (Чернигов)
01.08.2020 в 23:33
Фантазер, ты меня называла ... зачем такой пост в аматорах?? Да и для второй лиги лишние расходы... так и скажи - пресс-секретарь у Смайла )))
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Казантюк (Александрия)
01.08.2020 в 23:23
Пока карпатами владел олигарх то не было смысла, а теперь когда владеет неизвестно кто есть смысл. Проосто ты фан карпат. Желаю успехов на новой рабте
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Инспектор ( )
01.08.2020 в 23:22
Стратегия начинается с аматоров?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.08.2020 в 23:36
с аниматоров!
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0
-1


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