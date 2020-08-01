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Ведущий ТаТоТаке стал директором по стратегическому развитию Карпат
Журналист стал частью обновленных "Карпат"
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что
Болотников займет одну из руководящих должностей в львовском клубе, а именно станет директором по стратегическому развитию.
"Как уже было сказано в эфире ТаТоТаке, я покидаю этот проект и становлюсь частью другого - обновленных "Карпат". А точнее - директором по стратегическому развитию клуба. Это было нереально тяжелое и легкое решение одновременно. легкое, потому что я обожаю Львов и всегда допускал, шо вернусь сюда, хотя бы в старости. А самое главное - я всегда мечтал работать в "Карпатах". Меня звали в родной клуб несколько раз, но в этом не было ни одного смысла, пока "Карпатами" владел олигарх", - сообщил Сергей Болотников.