Ведущий ТаТоТаке стал директором по стратегическому развитию Карпат

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что покинет проект и будет работать в "Карпатах".

Болотников займет одну из руководящих должностей в львовском клубе, а именно станет директором по стратегическому развитию.

"Как уже было сказано в эфире ТаТоТаке, я покидаю этот проект и становлюсь частью другого - обновленных "Карпат". А точнее - директором по стратегическому развитию клуба. Это было нереально тяжелое и легкое решение одновременно. легкое, потому что я обожаю Львов и всегда допускал, шо вернусь сюда, хотя бы в старости. А самое главное - я всегда мечтал работать в "Карпатах". Меня звали в родной клуб несколько раз, но в этом не было ни одного смысла, пока "Карпатами" владел олигарх", - сообщил Сергей Болотников.