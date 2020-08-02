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Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу
Работа в Конча-Заспе кипит! У Мирчи в распоряжении 32 игрока
"Динамо" провело третий тренировочный день после выхода игроков из отпуска. Сегодня начались домашние предсезонные сборы.
1-го и 2-го августа "бело-синие" проведут по две тренировки, в понедельник утреннюю, а вечером - тренировочный матч-двухсторонку. А 4-го августа динамовцы вновь соберутся на базе.
Этим летом команда проведет вместо выезда в другую страну, проведет сборы на клубной базе в Конча-Заспе.
В составе первой команды появилось еще несколько новых игроков, а именно: вернулись в расположение киевлян Сергей Булеца и Владислав Супряга, выступавшие за "Днепр-1", Роман Вантух, в минувшем сезоне поигравший в "Олимпике" и "Александрии", а также Жерсон Родригес, у которого истек срок аренды в "Анкарагюджю".
Родригес и Супряга пока занимались отдельно с тренером по физподготовке. Даже не учитывая этих двоих форвардов, в обойме Мирчи Луческу на этой тренировке было 30 футболистов.
За вечерней тренировкой также наблюдали Игорь и Григорий Суркисы, которые общались с румынским главным тренером.
Вечерняя сессия киевлян была посвящена работе с мячом и отработке игровых аспектов. Полевые игроки отрабатывали контроль мяча и коллективный прессинг. Динамовцы поработали над индивидуальными и командными действиями в обороне и атаке.