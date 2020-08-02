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Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу

Премьер-лига
(4 голосов)

Работа в Конча-Заспе кипит! У Мирчи в распоряжении 32 игрока

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу
Новина українською

"Динамо" провело третий тренировочный день после выхода игроков из отпуска. Сегодня начались домашние предсезонные сборы.

1-го и 2-го августа "бело-синие" проведут по две тренировки, в понедельник утреннюю, а вечером - тренировочный матч-двухсторонку. А 4-го августа динамовцы вновь соберутся на базе.

Этим летом команда проведет вместо выезда в другую страну, проведет сборы на клубной базе в Конча-Заспе.

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 1

В составе первой команды появилось еще несколько новых игроков, а именно: вернулись в расположение киевлян Сергей Булеца и Владислав Супряга, выступавшие за "Днепр-1", Роман Вантух, в минувшем сезоне поигравший в "Олимпике" и "Александрии", а также Жерсон Родригес, у которого истек срок аренды в "Анкарагюджю".

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 2

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 3

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 4

Родригес и Супряга пока занимались отдельно с тренером по физподготовке. Даже не учитывая этих двоих форвардов, в обойме Мирчи Луческу на этой тренировке было 30 футболистов.

За вечерней тренировкой также наблюдали Игорь и Григорий Суркисы, которые общались с румынским главным тренером.

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 5

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 6

Перед вечерней тренировкой было почти часовое теоретическое занятие, которых в последнее время у Мирчи Луческу немало.

Динамо начало предсезонные сборы. Вантух, Булеца, Жерсон и Супряга в обойме Луческу - изображение 7

Вечерняя сессия киевлян была посвящена работе с мячом и отработке игровых аспектов. Полевые игроки отрабатывали контроль мяча и коллективный прессинг. Динамовцы поработали над индивидуальными и командными действиями в обороне и атаке.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Владислав Супряга Роман Вантух Сергей Булеца
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
02.08.2020 в 00:30
а как же тест Купера?
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Romerik (YNWA)
02.08.2020 в 00:19
Ото вони напевно охрєнівають від тренувань діда, і його тактичних занять і т.д. То не міха з кроссом до втрати пульсу... І я думаю якшо там стільки гравців і стількох повернули з оренд, і ше й сурікі приходять (з чахлим), то всі серйозно настроєні... Думаю шо з цього шось має вийти непогане...
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