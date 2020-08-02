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Кадири: Работаем над тактикой, Луческу учит нас многому

Премьер-лига
(1 голосов)

Опорник высказался о работе с новым тренером

Кадири: Работаем над тактикой, Луческу учит нас многому
Новина українською

Универсал "Динамо" Мохаммед Кадири в комментарии официальному сайту "бело-синих" рассказал о первых тренировочных днях.

"Мы все находимся в отличном настроении, рады вернуться к тренировкам. Предсезонная подготовка - важный этап, хоть и сложный. Мы тяжело работаем, чтобы провести сезон на высоком уровне.

Мирча Луческу - профессионал своего дела. Его очень уважают в команде. Сейчас мы много работаем над тактикой - как обороняться, играть компактно, выходить из обороны в атаку. Те вещи, которые необходимы в футболе. Это то, что нам надо. Он учит нас многому, тому, чем мы должны владеть и уметь.

Приход нового главного тренера - большая мотивация. У всех горят глаза на тренировке. Каждый сейчас борется за свое игровое время и место в стартовом составе. Все стараются и работают на максимуме.

После первой тренировки не чувствовал своих ног, мы много бегали. Но это нормально после отпуска. Сегодня провели две тренировки - утреннюю и вечернюю. Завтра будем заниматься по такому же графику. Входим в рабочий ритм и тренировочный процесс", – цитирует Кадири официальный сайт "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
02.08.2020 в 11:44
Луческу и тактика понятия несовместимые. Грачев в интервью на вопрос какие сильные стороны Луческу, ответил прямо - Ахметов. Набирал побольше бразильцев и они по своему пониманию катали мяч, как у них получится.По тактике его регулярно переигрывали кто угодно, даже Демьяненко.
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tolina-ystas (Краматорск)
02.08.2020 в 11:31
Луческу может научить многому,в том числе и тому чему их не учили,однако результат таким быстрым как всем хочется не будет.А вот хватит ли терпения подождать результат это уже вопрос другой.Луческу всё таки квалифицированный тренер а не волшебник.
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Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 11:07
Забавно читать комменты игроков Динамо. Такое ощущение, будто их там вообще никто никогда ничему не учил. А тут пришел Луческу, и они все смотрят него широко открытыми глазами :).
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