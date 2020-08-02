Кадири: Работаем над тактикой, Луческу учит нас многому

Универсал "Динамо" Мохаммед Кадири в комментарии официальному сайту "бело-синих" рассказал о первых тренировочных днях.

"Мы все находимся в отличном настроении, рады вернуться к тренировкам. Предсезонная подготовка - важный этап, хоть и сложный. Мы тяжело работаем, чтобы провести сезон на высоком уровне.

Мирча Луческу - профессионал своего дела. Его очень уважают в команде. Сейчас мы много работаем над тактикой - как обороняться, играть компактно, выходить из обороны в атаку. Те вещи, которые необходимы в футболе. Это то, что нам надо. Он учит нас многому, тому, чем мы должны владеть и уметь.

Приход нового главного тренера - большая мотивация. У всех горят глаза на тренировке. Каждый сейчас борется за свое игровое время и место в стартовом составе. Все стараются и работают на максимуме.

После первой тренировки не чувствовал своих ног, мы много бегали. Но это нормально после отпуска. Сегодня провели две тренировки - утреннюю и вечернюю. Завтра будем заниматься по такому же графику. Входим в рабочий ритм и тренировочный процесс", – цитирует Кадири официальный сайт "Динамо".