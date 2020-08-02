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Скрипник будет представлен тренером Днепра-1 завтра – источник
"Заря" рискует потерять наставника
Завтра "Днепр-1" представит команде нового главного тренера Виктора Скрипника, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к заключению контракта с "Днепром-1".
Пока информации об отставке Дмитрия Михайленко с поста главного тренера "Днепра-1" не было.
"Заря" закончила сезон на третьем месте и напрямую отобралась в групповой этап Лиги Европы. "Днепр-1" же стал седьмым и не попал в еврокубки.
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (23)
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gavrik (Сумы)
02.08.2020 в 15:53
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Сеш (Дніпро)
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Hugo64 (PARIS)
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Po4eson (Одесса)
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Alexis2020 (Харьков )
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