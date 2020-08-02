  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник будет представлен тренером Днепра-1 завтра – источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник будет представлен тренером Днепра-1 завтра – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

"Заря" рискует потерять наставника

Скрипник будет представлен тренером Днепра-1 завтра – источник
Новина українською

Завтра "Днепр-1" представит команде нового главного тренера Виктора Скрипника, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник близок к заключению контракта с "Днепром-1".

Пока информации об отставке Дмитрия Михайленко с поста главного тренера "Днепра-1" не было.

"Заря" закончила сезон на третьем месте и напрямую отобралась в групповой этап Лиги Европы. "Днепр-1" же стал седьмым и не попал в еврокубки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gavrik (Сумы)
02.08.2020 в 15:53
Скрипник игрокам Зари обещал же что будет с ними
Ответить
0
0
Сеш (Дніпро)
02.08.2020 в 15:37
В Заре большие потери, может поэтому и ушел
Ответить
+1
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
02.08.2020 в 15:37
а в днепретиа1 одни приобретения
Ответить
+2
-1
Сеш (Дніпро)
02.08.2020 в 15:40
Поживём увидим, хз, какие планы на клуб
+1
0
Альтенкруг (днепр)
02.08.2020 в 15:34
Переход Скрипниуа в Днепр-1 будет роковой ошибкой в его тренерской карьере.. Эта команда и подбор игроков не его уровень тренерской деятельности.
Ответить
+3
-1
Po4eson (Одесса)
02.08.2020 в 15:28
А оно ему надо? Попахивает желтизной.
Ответить
0
-1
Alexis2020 (Харьков )
02.08.2020 в 15:24
Интересно даже может конечно 2 команды сразу будет тренировать вчера Зарю тренировал, Днепр 1 вроде завтра выходит с отпуска будет чередовать
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
02.08.2020 в 15:18
Срочно Вернидуба нужно возвращать...
Ответить
+2
-2
krakow (Херсон)
02.08.2020 в 15:17
"Заря" закончила сезон на третьем месте..."Днепр-1" стал седьмым...Витя Скрипник,стал шестым. Еще за пару недель до назначения.
Ответить
+1
-2
Alexis2020 (Харьков )
02.08.2020 в 15:15
Хватит выкладывать чушь, вчера Заря вышла из отпуска были представлены новички также Скрипник сказал что ещё будут несколько новых игроков по которым ведут переговоры.
Ответить
+2
-1
дедушка (Сумы)
02.08.2020 в 15:45
В виду этих причин заря с отпуска не вышла 1 августа, только сегодня должна выйти.
Ответить
+1
0
миг-25 (киев)
02.08.2020 в 15:12
Скрипник- ПРЫДАТЕЛЬ -почему об этом молчат донецкососущие приматы-Палкин-Денисов-Маркевич-Блохин-Леоненко-Федецкий-Сопко и прочая шваль?
Ответить
+3
0
aleks68
02.08.2020 в 15:59
чучело займись своей швалью унитазными братьями су.кисами и не гавкай.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
02.08.2020 в 15:07
шаг вперед и три назад...
Ответить
+1
-1
дедушка (Сумы)
02.08.2020 в 15:06
С Зарёй в группе мог чего то добиться,а дальше можно было в какую то условную Бельгию,а теперь будет в этом навозе барахтаться всю жизнь.Опыт Рамоса его не научил ничему.С беней связался,ничего не выйдет.
Ответить
+3
-3
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
02.08.2020 в 14:51
Неделю назад убрали Михайленко...А болельщики им до лампочки,они свои вопросы решают...
Ответить
+2
-1
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
02.08.2020 в 14:49
Ау знатоки.....Я вам на прошлой неделе говорил об этом,а вы не верили...(
Ответить
+2
-4
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
02.08.2020 в 15:52
даже если оно и так - с чего вдруг все тебе должны были поверить???...ты надежный инсайд-нет...а информацию с передачи ТаТоТаке услышали и так многие! Перейдет Скрипник - это его дело и его карьера...но для меня это как минимум нелогично!
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.08.2020 в 14:32
А Днепр арендовец Динамо.хм.Совпадения ...не думаю.Завтра может многое прояснить
Ответить
+2
-5
Trztrqtr (Украина)
02.08.2020 в 14:40
Ты в курсе что сейчас в аренде из ДК в Днепре лишь Дубинчак, который будет плотно сидеть в запасе под Цкриковым и на этом из арендованых больше никого?
Ответить
+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
02.08.2020 в 14:12
Слухи. Подождём официоз.
Ответить
+1
0
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
02.08.2020 в 15:09
Жди-жди...
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
02.08.2020 в 13:58
Кабы теперь может клясться на Библии, что не сливал матчи бениным корешам.
Ответить
+2
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...