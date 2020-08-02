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Рябоконь: В одной игре с Миланом или Тоттенхэмом может произойти все что угодно

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Десны поделился своими ожиданиями от квалификации Лиги Европы

Рябоконь: В одной игре с Миланом или Тоттенхэмом может произойти все что угодно
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Десны” Александр Рябоконь поделился своими ожиданиями от квалификации Лиги Европы и рассказал о комплектации состава на следующий сезон.

Третьего августа заканчиваются контракты у Гитченко, Фаворова, Имерекова и Западни, но Рябоконь надеется продлить с ними соглашения.

“Я надеюсь, что все останутся, может появится один-два новых человека, свежая кровь всегда нужна. Работаем в этом направлении и с кем-то уже договорились, а с кем-то продолжаются переговоры”.

“Лично мне никто не высказывал желания покинуть клуб или уйти в другую команду. Все хотят дойти до высот, мы на пути вверх”.

“В Лиге Европы мы начинаем с третьего квалификационного раунда. Плей-офф будет состоять из одной игры. В одной игре может быть все что угодно. Можно переигрывать какого-то слабого соперника, и уступить, все что угодно может быть в игре с “Миланом” или “Тоттенхэмом”. Задача одна – пройти дальше в одном раунде, и даст Бог во втором”, – сказал Рябоконь телеканалу “Футбол 1”.

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В статье: Премьер-лига Лига Европы Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ
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Комментарии (1)
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Amakan (Chernihiv)
02.08.2020 в 15:04
Давай, Дмитрич, верим в команду!
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