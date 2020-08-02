Де Пена: Привыкаем к философии нового тренера

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена поделился впечатлениями от первых дней подготовки к новому сезону.

“Первые дни прошли очень хорошо. Видно, что все по-хорошему заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового главного тренера и, надеюсь, вскоре мы будем все лучше и лучше выполнять его требования. У нас хорошая коммуникация, и я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист”.

“Хорошо, когда в команде есть конкуренция на каждой позиции. Она делает каждого сильнее и заставляет проявлять свой максимум. А достаточной мотивацией лично для меня является сам факт выступления за такой легендарный клуб, как "Динамо" Киев”.

“Квалификация Лиги чемпионов? Любой соперник будет непростым. Нельзя недооценивать кого-либо, поскольку если команда оказалась на этой стадии, значит хорошо выступила в своей национальной лиге. Дождёмся жеребьёвки, узнаем, с кем нам предстоит сыграть, и тогда уже будем анализировать и говорить о сопернике более предметно”.

“Цели у меня те же, что были и в прошлом сезоне - побеждать, выигрывать трофеи. В минувшем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок. В новом хотелось бы повторить это, а также выиграть чемпионский титул и хорошо выступить на европейской арене”, – сказав де Пена.