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Вербич вернется к тренировкам через месяц
Словенец будет проходить реабилитацию
Врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал об операции и сроках восстановления словенского полузащитника Беньямина Вербича.
“Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.
Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц”, – сказал Шморгун.