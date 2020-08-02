Вербич вернется к тренировкам через месяц

Врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал об операции и сроках восстановления словенского полузащитника Беньямина Вербича.

“Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц”, – сказал Шморгун.