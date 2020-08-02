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Вербич вернется к тренировкам через месяц

Премьер-лига
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Словенец будет проходить реабилитацию

Вербич вернется к тренировкам через месяц
UA-Футбол
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Врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал об операции и сроках восстановления словенского полузащитника Беньямина Вербича.

“Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц”, – сказал Шморгун.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Беньямин Вербич
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