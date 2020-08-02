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Источник: Бабич стал главным тренером Зари
Скрипник все-таки в "Днепр-1"?
По информации СМИ, Александр "Бабич" возглавил "Зарю".
Бывший главный тренер "Мариуполя" уже прибыл в Запорожье и в ближайшее время подпишет контракт с луганской командой. Скоро должна состояться официальная презентация наставника в новом клубе.
Пресс-служба "Зари" пока никак не комментирует ситуацию вокруг места главного тренера в команде. Ранее была информация, что нынешний наставник бронзового призера УПЛ Виктор Скрипник
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