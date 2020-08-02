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Источник: Бабич стал главным тренером Зари

Премьер-лига
(5 голосов)

Скрипник все-таки в "Днепр-1"?

Источник: Бабич стал главным тренером Зари
Новина українською

По информации СМИ, Александр "Бабич" возглавил "Зарю".

Бывший главный тренер "Мариуполя" уже прибыл в Запорожье и в ближайшее время подпишет контракт с луганской командой. Скоро должна состояться официальная презентация наставника в новом клубе.

Пресс-служба "Зари" пока никак не комментирует ситуацию вокруг места главного тренера в команде. Ранее была информация, что нынешний наставник бронзового призера УПЛ Виктор Скрипник перейдет работать в "Днепр-1".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Виктор Скрипник Александр Бабич
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(5 голосов)
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Комментарии (36)
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oda1979 (Запорожье)
02.08.2020 в 19:20
Да нормальный Бабич тренер. За места ЛЕ Заря и с Бабичем будет бороться. Нормуль.
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0
-1
Dardolis (Первомайск)
02.08.2020 в 18:55
С кем спит Бабич, что его никакущего тренера в хорошие команды берут? Или просто он делает всё, что говорит хозяин команды, поэтому и устраивает хозяев?)
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2020 в 19:18
Не завидуй.
Ответить
0
-1
prockop4uck (Киев)
02.08.2020 в 18:50
К Бабичу не отношусь предвзято, но мне кажется Заря ВСЁ. Это была команда Вернидуба и со Скрипником они очень здорово угадали дабы остаться на плаву, но вот Бабич станет билетом на Титаник.
Ответить
+8
0
Andriy Boyarskiy (Kyiv)
02.08.2020 в 18:44
Если это так, Геллер и менеджмент Зори очень убогие. Скрипник за год сделал команду тактически грамотной (ромбы, контрпрессинг...), развил игроков, занял 3-е место. Принес больше 3х млн $ (попадание в лигу европы, продажа игроков). Играя в ЛЕ еще бы принес денег и рост репутации и цен на игроков. Но имея подписанный контракт, руководство не пытается удержать, а собирается отпустить и сделать тупейшее, не имеющее перспектив и возможности заработать назначение.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
02.08.2020 в 19:18
А если денег нет?
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
02.08.2020 в 18:43
Сукісня – біда всього українського футболу. Як тільки з’являється конкурент (Металіст, Дніпро, Зоря), він одразу має бути знищений. Я думаю, у Скрипнитка ніхто нічого не запитував. Його поставили перед фактом. Цікаво, який вибір він зробить: вибір "мужика", чи вибір "терпіли"?
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+4
-1
adidas77 (Cумы)
02.08.2020 в 18:55
Олень ты тупорылый... Сам понял, что написал?
Ответить
+1
-4
Володимирович (Кременчуг)
02.08.2020 в 18:41
Як на мене все логічно..але є одне але...чому не Санжар??? За характеристиками теж саме (вміє швидко згуртувати новий склад) але всеж якась ідея в грі є!!!
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+3
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
02.08.2020 в 18:21
ЕСЛИ ЭТО подтвердится то.......... это ВСЁ для зари -зачем усиливатся по рекомендации Скрипника-(пока с большой буквы), или потехоньку соеденят днепртипа1 и зарю - как олимпик с черноморцем- и будут обкатывать для дк игроков как марик для Ш-
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:34
Никто не будет соединять Олимпик с Черноморцем, забудьте об этом бреде.
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+3
0
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Hugo64 (PARIS)
02.08.2020 в 19:15
никто не думал что тренер вывевший в группой турнир ЛЕ перейдет в команду ниже и за классом и за игроками и тд---а команда которая будет играть в ЛЕ возьмет тренера проигравший ВСЁ в сезоне и первую шестерку и дали возможность побороться за Ле НО И ТУУТ про...бал по всем статьям--- так что в УПЛ всё наоборот- тоже назначение луческу тоже
0
0
neutral fan (White Church)
02.08.2020 в 18:20
Ну Блін! Була ж симпатична команда, за що з нею так Я розумію великих грошей немає, але Бабич це занадто. З усих сил старався знайти якісь досягнення у його біографії - не вдалось
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+9
-1
Andriy Boyarskiy (Kyiv)
02.08.2020 в 18:12
Видимо Зоре пи#дец, раз меняют лучшего тренера этого сезона на физрука, с которым игроки Зори только ноги ломать научаться. Очень жаль ((
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+11
-2
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:09
У Бабича в Черноморце каждые полгода уходило по 10 игроков. И каждые полгода он почти с нуля строил команду. И нормально играл, отбирал очки у Шахтера и Динамо. В Мариуполе ситуация с комплектацией была не намного лучше. Там тоже постоянно туда-сюда бродила куча арендованного молодняка. В таких условиях показанные Бабичем результаты могут назвать плохими только люди вообще без головы. Он уж точно ничем не хуже Вернидуба того же.
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+6
-10
avatar
Инспектор ( )
02.08.2020 в 18:19
Резон конечно есть, команды по финансированию проблемные. Посмотрим
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
02.08.2020 в 19:21
в ДК може і відбирав, але не в Шахтаря
Ответить
0
0
дедушка (Сумы)
02.08.2020 в 18:08
Теперь будем ждать,кто из игроков побежит следом.Ив этом году матчи заря-ск будут может по круче динамо- шахтёр.Если динамо ск не подкинет игроков вторая шестёрка опять.
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+1
0
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Инспектор ( )
02.08.2020 в 18:06
О чем писал в ветке до этого. Заре пи....ец
Ответить
+6
0
Володимирович (Кременчуг)
02.08.2020 в 18:04
А чого всі такі категоричні??? Не найгірший варіант...Бабічу пачками завозили молодь(кожного сезону нову) і він з ними завжди боровся за Европу!!! А то і потрапляв туди! Хіба трансферна політика Зорі не така??? Завезуть зараз 5-7 новачків, 3 продадуть інші ще десь дінуться і все заново!!!
Ответить
+3
-4
Andriy Boyarskiy (Kyiv)
02.08.2020 в 18:51
В том то и дело, что эти 2 тренеры были в похожих условиях, но Скрипник офигенную сделал команду, привил тактику (ромбы, контрпрессинг...), раскрыл несколько молодых игроков, занял 3е место. Игра команд Бабича очень примитивная, рост игроков не виден(( Если нужен дешевый тренер, ну есть явно по лучше, даже молодые с минимальным опытом
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+2
-1
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:04
Вообще-то если "подпишет", то это еще НЕ "возглавил".
Ответить
0
-3
Power1 (Донецк)
02.08.2020 в 18:00
Как? Он ухудшил "Мариуполь" после Севидова! В какую "Зарю" ?
Ответить
+6
-2
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:04
Ничего он не ухудшил, что за бред?
Ответить
0
-6
Володимирович (Кременчуг)
02.08.2020 в 18:06
Севідов з Маріуполем грав в Лізі Європи???
Ответить
+1
-3
Power1 (Донецк)
02.08.2020 в 18:13
Умники,вы следили за "Мариуполем" при Севидове? Стабильно играли. Оставил клуб на 5-м месте.
+2
-3
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 18:32
И что, при Бабиче стало хуже? Как была команда с кучей арендованных и постоянной текучкой состава, так и осталась. Только финансирование стало еще хуже, вот и вся разница.
0
-3
viajador (ФК Потіївка)
02.08.2020 в 18:00
"Прощай, Зоря, прощай, Зоря, прощай!...!. P.S. ... якщо в ДК румуна, то в Зорю кого? )))) Моуріньо? ))) Ба-бі-ча!!!!
Ответить
+6
-1
редхуликэт (Шепетовка)
02.08.2020 в 17:54
мда(
Ответить
0
0
konogon (Киев)
02.08.2020 в 17:53
А чего не Каменюку?! Последующий результат будет тот же...
Ответить
+3
-1
дедушка (Сумы)
02.08.2020 в 17:43
Уже подписал контракт.
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.08.2020 в 17:42
Пипец Заре...
Ответить
+11
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2020 в 17:41
Видно погані справи у Зорі...
Ответить
+8
-2
Alexis2020 (Харьков )
02.08.2020 в 17:39
Да вы задолбали фото же уже выложили где помошники Скрипника на тренировке, он ещё и бабича берет тренером)
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0
-3
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simargl (Чернигов)
02.08.2020 в 17:37
Бабич? Это за что ж их так решили наказать ????
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+10
-2
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okolegko (Київ)
02.08.2020 в 18:46
За конкуренцію Динамо
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+2
0


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