Источник: Бабич стал главным тренером Зари

По информации СМИ, Александр "Бабич" возглавил "Зарю".

Бывший главный тренер "Мариуполя" уже прибыл в Запорожье и в ближайшее время подпишет контракт с луганской командой. Скоро должна состояться официальная презентация наставника в новом клубе.