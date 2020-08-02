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Суркис о назначении Луческу: У нас общество, которое все пытается превратить в политику

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян назвал причины назначения Мирчи на пост главного тренера

Суркис о назначении Луческу: У нас общество, которое все пытается превратить в политику
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему пригласил на пост главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу.

- Я считал, что у нас очень умные болельщики. В большей своей степени. Что они правильно оценят этот ход. Я исходил только из спортивного принципа, а не из политического. Как у нас в Верховной Раде: сидят в одной фракции, а потом перебегают в другую. Заходят в парламент с одной партией, а в конце оказываются в другой. Вот это я считаю предательством. Есть же какие-то принципы. Философия одной партии отличается от другой. А тут профессиональный тренер, который очень достойно работал в клубе-нашем главном сопернике. Завоевал очень много трофеев.

Он оказался свободным. Ненужный - неправильное слово. Он тут же оказался востребованным в "Зените". У него могло что-то не получиться, но для него должны были быть созданы условия работы не хуже, чем были раньше. Я считал, что людьми это будет оценено профессионально, но у нас такое общество, которое все пытается превратить в политику. А "Динамо" - это частный клуб.

- 25% считают переход Луческу нормальным, 21% не воспринимают, а 36% не знают, как им реагировать.

- Если будут результаты, эти 36% будут в 25%. Как и те 21%, в большей степени. В футболе главное - результат, его нельзя сравнивать с бюджетом, который распределяется на разные отрасли. Там всегда будут недовольные, ведь один получает больше, другой - меньше. Будет результат - будут болельщики аплодировать и команде, и главному тренеру. Мне аплодисменты не нужны. Я буду радоваться тем, что "Динамо" вышло на новый качественный уровень.

Луческу принял клуб в тяжелое время: коронавирус, финансовая составляющая значительно хуже, чем у "Шахтера" и "Зенита". Мы об этом с ним говорили. Но он принял этот вызов, он видит эту талантливую молодежь. Ей нужно дать стимул и вложить в голову, что надо быть победителями. У него это должно получиться, - рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
112 Украина
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2020 в 19:21
Не буде ніяких успіхів з Циганом. Хіба відстань від кротів буде меншою. Приватний клуб типа: Ми, Ніколай Вторий так важаємо.
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0
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Hugo64 (PARIS)
02.08.2020 в 19:19
а к то не подавал руки мораесу-ИНТЕРЕСНО это не политика против другой команды- Он тоже не нужен был команде дк, тов китай то на лавке то не подписывали контракт-ЛУКАВИТ игорек-
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+1
0
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ascent (Луксор)
02.08.2020 в 19:11
Какой хитрый человек... Он вспоминает о политике и о спорте только в те моменты, которые ему выгодны...
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+2
-1
ffggpl (Харьков)
02.08.2020 в 19:05
Говорит, что спорт вне политики, а интервью дает на сепарско-медведчуковском канале.
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
02.08.2020 в 19:03
мене цікавить де вони взяли ці проценти,хто і коли встиг порахувати.25% рахують перехід нормальним,а хто ці 25% від чого?від всієї України?якщо так то нічого дивного нема,це ж напевно не боліли ДК і їм по "барабану".Було б чесно зробити запит боліл ДК,а не всіх..Мені самому вже цікаво чи можна з цього складу щось зліпити.Поживем,побачим.
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+1
0
prockop4uck (Киев)
02.08.2020 в 18:52
А дальше что? Вечерняя тренировка по киданию шапок? А завтра пригласите Ракицкого и уже с ним затянете песню "спорт вне палитики"? Не, ну шутки шутками, но приходу Рака уже не удивлюсь. После цыгана уже больше ничего в 2020 не удивит.
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-1


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