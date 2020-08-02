Суркис о назначении Луческу: У нас общество, которое все пытается превратить в политику

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему пригласил на пост главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу.

- Я считал, что у нас очень умные болельщики. В большей своей степени. Что они правильно оценят этот ход. Я исходил только из спортивного принципа, а не из политического. Как у нас в Верховной Раде: сидят в одной фракции, а потом перебегают в другую. Заходят в парламент с одной партией, а в конце оказываются в другой. Вот это я считаю предательством. Есть же какие-то принципы. Философия одной партии отличается от другой. А тут профессиональный тренер, который очень достойно работал в клубе-нашем главном сопернике. Завоевал очень много трофеев.

Он оказался свободным. Ненужный - неправильное слово. Он тут же оказался востребованным в "Зените". У него могло что-то не получиться, но для него должны были быть созданы условия работы не хуже, чем были раньше. Я считал, что людьми это будет оценено профессионально, но у нас такое общество, которое все пытается превратить в политику. А "Динамо" - это частный клуб.

- 25% считают переход Луческу нормальным, 21% не воспринимают, а 36% не знают, как им реагировать.

- Если будут результаты, эти 36% будут в 25%. Как и те 21%, в большей степени. В футболе главное - результат, его нельзя сравнивать с бюджетом, который распределяется на разные отрасли. Там всегда будут недовольные, ведь один получает больше, другой - меньше. Будет результат - будут болельщики аплодировать и команде, и главному тренеру. Мне аплодисменты не нужны. Я буду радоваться тем, что "Динамо" вышло на новый качественный уровень.

Луческу принял клуб в тяжелое время: коронавирус, финансовая составляющая значительно хуже, чем у "Шахтера" и "Зенита". Мы об этом с ним говорили. Но он принял этот вызов, он видит эту талантливую молодежь. Ей нужно дать стимул и вложить в голову, что надо быть победителями. У него это должно получиться, - рассказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".